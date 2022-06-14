Дмитрий Азаров проинспектировал социальные объекты в Волжском районе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Волжский район проинспектировал построенные и возводимые объекты социальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Южный город". О перспективах развития территории руководителю региона доложили президент группы "БизнесСфера" Николай Чудаев и генеральный директор девелоперской компании "Древо" Евгений Чудаев.
В настоящее время в микрорайоне проживает свыше 42 тысяч человек. Важно, что одновременно со строительством жилья создаётся развитая инфраструктура: дворы закрытого типа с детскими площадками, школы и детские сады, ледовая арена, парки и скверы. Уже сдано около 1,2 млн кв. м жилья, еще 162 тысячи строится.
С 2016 года в микрорайоне идет строительство пятикупольного храма в честь Святого Николая Чудотворца. Уже установлены 15 колоколов, общий вес которых составляет более 12 тонн.
"Они отлиты по старинной технологии с использованием природной глины в г. Тутаеве Ярославской области", — рассказал Николай Чудаев. Рабочие уже приступают к внутренней отделке помещений, после чего начнется роспись стен, установка иконостаса.
Дмитрий Азаров поинтересовался о том, когда планируется завершение строительства и освящение храма. "Планируем успеть завершить все работы к концу осени и к 19 декабря освятить храм", — ответил руководитель строительной компании.
На территории храмового комплекса находится духовно-просветительский центр "Древо семьи", который начал работать с 2019 года. Здесь организованы студия компьютерной грамотности, вокально-хоровое отделение, изучение краеведения и еще более десятка направлений обучения детей от 5 до 18 лет. В центре регулярно занимаются более 400 юных жителей Волжского района. "Педагоги потрясающие, детям очень интересно — ходят с удовольствием", — поделились с губернатором своим мнением родители.
Недалеко от храма продолжается обустройство набережной реки Подстепновка и строительство моста. "В прошлом году был построен мостовой переход через реку, в этом году ведутся работы по устройству подъездных путей, которые мы планируем завершить уже в этом году. Общая протяженность новой дороги составит 900 м. Она соединит "Южный город" и "Южный город-2", что позволит жителям быстрее перемещаться между двумя территориями", — рассказал начальник строительного участка Евгений Булда.
Развитие территорий идет интенсивно. Почти два года для жителей микрорайона и Волжского района доступен Ледовый дворец. Здесь есть каток 60 на 30 метров, где занимаются хоккеисты и фигуристы, в том числе тренируются сборные команды и спортсмены ДЮСШ. В футбол, волейбол и баскетбол местные жители играют в универсальном спортзале. Дворец Южного города принимает и областные соревнования.
Глава региона осмотрел и один из новых застроенных кварталов — "У парка" в "Южном городе-2". Еще два года назад в этом районе были поля, а сейчас растет новый микрорайон. Здесь есть образовательная инфраструктура и парковая зона с авторским детским городком. Погулять с детьми сюда приезжают даже из Самары.
На сегодняшний день в микрорайоне открыто 9 детских садов с бассейнами и ясельными группами, два корпуса образовательного центра "Южный город" со специализированными классами и легкоатлетическими стадионами. Сейчас в рамках государственной программы "Развитие образования" на принципах государственно-частного партнерства строится третий корпус. Открытие объекта запланировано на сентябрь 2023 года.
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