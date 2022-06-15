Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году

По итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов этого года Самарская область стала лидером среди регионов и заняла 1 место в рейтинге по сумме финансирования проектов, поддержанных Фондом, без учета показателей городов Москва и Санкт-Петербург. В регионе поддержку получат 129 проектов на общую сумму 233,5 млн рублей.
"В Самарской области институты гражданского общества играют серьезную роль в развитии региона, в защите прав и отстаивании интересов наших граждан, улучшении качества их жизни. И мы видим, что социально ориентированные НКО делают очень важную работу, отзываются на самые актуальные потребности общества", - ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров.
Итоги второго конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2022 г. подведены на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. Всего на конкурс было представлено 11203 проекта.
По результатам независимой оценки победителями стали 1889 социально ориентированных некоммерческих организаций. Вместе с результатами первого конкурса в текущем году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций по линии Фонда президентских грантов будет направлено 9,8 млрд рублей.
Суммарно с апреля 2017 года Фонд напрямую поддержал 23852 социально значимых проекта на общую сумму 49 млрд рублей. Также фондом с прошлого года выделено 3,6 млрд руб. на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.
В Самарской области в 2022 г. по результатам первого конкурса поддержку получили 65 проектов, по результатам второго - 64 проекта. В числе победителей - проекты общественных организаций из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Отрадного, муниципальных районов Безенчукский, Кинель-Черкасчкий, Сызранский, Челно-Вершинский и др.
Тематика проектов, ставших победителями, достаточно разнообразна. Более 40% из них посвящены поддержке семей, социально незащищенных слоев населения, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также среди победителей - проекты, направленные на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, на духовно-нравственное развитие личности и религиозное воспитание, что, несомненно, служит основой для обеспечения духовного единства народа.
Еще поддержку Фонда президентских грантов получат четыре проекта по одной из наиболее обсуждаемых на протяжении последних лет тем - охрана окружающей среды и защита животных, в том числе профилактика безнадзорности животных.
"Наша деятельность направлена на помощь животным, и президентский грант - это очень существенная поддержка нашей некоммерческой организации. Мы уверены, что, продолжая работу, сможем снизить количество безнадзорных животных и поможем новым владельцам найти своих питомцев. В основном мы работаем на территории Сергиевского района, но в критических ситуациях не можем оставаться равнодушными и приходим на помощь в других муниципалитетах. Поэтому так важна помощь государства, ведь других ресурсов, кроме благотворительной помощи, у нас нет. Грант позволит нам не только увеличить объем помощи, но и улучшить ее качество", - планирует руководитель частного учреждения защиты животных "Помощь животным 63", победитель конкурса с проектом "Человек животным друг" Екатерина Сазонова.
"Второй года подряд НКО региона получают такую значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. В Самарской области создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах Фонда президентских грантов, она и после победы помогаем им работать со всеми ресурсами, которые есть у областного правительства, - говорит региональный координатор проекта "Ресурсный центр поддержки актива "Мой Дом" Ирина Кочуева. - Три года назад губернатором была поставлена задача по повышению эффективности работы с Фондом, оказанию помощи НКО в работе над проектами, повышению их качества. Поскольку помогать - это по-самарски, было решено организовать ресурсные центры и проводить обучающие семинары для всех желающих - общественников, ТОСов и всех некоммерческих организаций. По всей области - и в городах, и в муниципальных районах - созданы консультационные пункты, где всегда можно получить такую помощь. Результатом этой совместной работы стали убедительные победы наших земляков. Эта работа продолжается, в том числе и в рамках регионального проекта "Мой дом", чтобы все общественные идеи и проекты нашли свое воплощение".
Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 г.) начнется 1 сентября и завершится 15 октября 2022 года. Положение о конкурсе принято на заседании Координационного комитета.
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...