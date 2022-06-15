Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году

По итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов этого года Самарская область стала лидером среди регионов и заняла 1 место в рейтинге по сумме финансирования проектов, поддержанных Фондом, без учета показателей городов Москва и Санкт-Петербург. В регионе поддержку получат 129 проектов на общую сумму 233,5 млн рублей.

"В Самарской области институты гражданского общества играют серьезную роль в развитии региона, в защите прав и отстаивании интересов наших граждан, улучшении качества их жизни. И мы видим, что социально ориентированные НКО делают очень важную работу, отзываются на самые актуальные потребности общества", - ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров.

Итоги второго конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2022 г. подведены на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. Всего на конкурс было представлено 11203 проекта.

По результатам независимой оценки победителями стали 1889 социально ориентированных некоммерческих организаций. Вместе с результатами первого конкурса в текущем году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций по линии Фонда президентских грантов будет направлено 9,8 млрд рублей.

Суммарно с апреля 2017 года Фонд напрямую поддержал 23852 социально значимых проекта на общую сумму 49 млрд рублей. Также фондом с прошлого года выделено 3,6 млрд руб. на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.

В Самарской области в 2022 г. по результатам первого конкурса поддержку получили 65 проектов, по результатам второго - 64 проекта. В числе победителей - проекты общественных организаций из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Отрадного, муниципальных районов Безенчукский, Кинель-Черкасчкий, Сызранский, Челно-Вершинский и др.

Тематика проектов, ставших победителями, достаточно разнообразна. Более 40% из них посвящены поддержке семей, социально незащищенных слоев населения, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также среди победителей - проекты, направленные на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, на духовно-нравственное развитие личности и религиозное воспитание, что, несомненно, служит основой для обеспечения духовного единства народа.

Еще поддержку Фонда президентских грантов получат четыре проекта по одной из наиболее обсуждаемых на протяжении последних лет тем - охрана окружающей среды и защита животных, в том числе профилактика безнадзорности животных.

"Наша деятельность направлена на помощь животным, и президентский грант - это очень существенная поддержка нашей некоммерческой организации. Мы уверены, что, продолжая работу, сможем снизить количество безнадзорных животных и поможем новым владельцам найти своих питомцев. В основном мы работаем на территории Сергиевского района, но в критических ситуациях не можем оставаться равнодушными и приходим на помощь в других муниципалитетах. Поэтому так важна помощь государства, ведь других ресурсов, кроме благотворительной помощи, у нас нет. Грант позволит нам не только увеличить объем помощи, но и улучшить ее качество", - планирует руководитель частного учреждения защиты животных "Помощь животным 63", победитель конкурса с проектом "Человек животным друг" Екатерина Сазонова.

"Второй года подряд НКО региона получают такую значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. В Самарской области создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах Фонда президентских грантов, она и после победы помогаем им работать со всеми ресурсами, которые есть у областного правительства, - говорит региональный координатор проекта "Ресурсный центр поддержки актива "Мой Дом" Ирина Кочуева. - Три года назад губернатором была поставлена задача по повышению эффективности работы с Фондом, оказанию помощи НКО в работе над проектами, повышению их качества. Поскольку помогать - это по-самарски, было решено организовать ресурсные центры и проводить обучающие семинары для всех желающих - общественников, ТОСов и всех некоммерческих организаций. По всей области - и в городах, и в муниципальных районах - созданы консультационные пункты, где всегда можно получить такую помощь. Результатом этой совместной работы стали убедительные победы наших земляков. Эта работа продолжается, в том числе и в рамках регионального проекта "Мой дом", чтобы все общественные идеи и проекты нашли свое воплощение".

Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 г.) начнется 1 сентября и завершится 15 октября 2022 года. Положение о конкурсе принято на заседании Координационного комитета.