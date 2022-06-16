Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон подписали инвестиционное соглашение на ПМЭФ-2022

В четверг, 16 июня, правительство Самарской области и крупнейший производитель природного газа в России ПАО "НОВАТЭК" в рамках работы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон.

В рамках соглашения "НОВАТЭК" инвестирует в регион порядка двух миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории Особой экономической зоны "Тольятти". Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области.

Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Михельсона за многолетнее сотрудничество, помощь и поддержку различных отраслей региональной экономики. "Налажено стратегическое партнерство, благодаря которому мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе в производственной сфере, совместно строим инфраструктуру, развиваем гуманитарную и культурную сферы. Хочу вас искренне поблагодарить за поддержку Академии Юрия Башмета, культуры и спорта, самарского образования и отдельно города Новокукйбышевска. Созданные центры по подготовке специалистов работают сегодня на всю экономику региона, — подчеркнул губернатор, обращаясь к председателю правления компании. — Очень надеюсь, что сотрудничество будет продолжено, и новый проект по производству сжиженного газа, который мы создаем в Особой экономической зоне "Тольятти", будет успешен. Уверен, что уже в текущем году приступим к его реализации, начав строительство".

"Самарскую область я считаю своей родиной, потому что там начинал свою трудовую деятельность, — отметил Леонид Михельсон. — Самарская область — это регион с огромным промышленным потенциалом. Мы закончили строительство центра крупнотоннажных сооружений, было задействовано большое количество предприятий региона, которые создали для нас уникальное оборудование — например, это сызранский "Тяжмаш". Мы продолжаем поддерживать социальные программы. А сегодня подписали соглашение о строительстве завода СПГ в рамках нашей обширной программы. Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации".

Во время двусторонней встречи губернатора и председателя правления компании обсуждались вопросы по реализации важных для региона проектов в социальной сфере.

"Достигнуты договоренности о начале реализации проекта по строительству здания театра "Грань" в Новокуйбышевске, что очень важно для всей театральной общественности нашего региона и не только. Надеюсь, что в ближайшее время мы оформим отношения и по этому проекту. Спасибо компании НОВАТЭК, Леониду Викторовичу Михельсону, за готовность 50-процентного финансирования этого проекта, — отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи. — Кроме всего прочего, во время встречи мы затронули вопросы поддержки культуры, спорта Самарской области, в частности, волейбола. Уверен, и здесь наши предварительные договоренности будут реализованы".