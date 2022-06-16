На ПМЭФ-2022 Самарская область представила гоночную Lada Vesta NG

В четверг, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме был представлен тольяттинский автомобиль Lada Vesta NG, изготовленный для гоночных соревнований по требованиям международного класса TCR International Series, - он встречает посетителей у входа в Экспо-центр. Автомобиль оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Болид - не выставочный экспонат, а настоящий чемпион: именно на этой и других машинах пилоты в составе команды Lada Sport ROSNEFT завоевали 10 призовых кубков по итогам 1 этапа Российской серии кольцевых гонок, которые прошли 11 и 12 июня.

Подтвердил статус сильнейшего гонщика класса "Туринг" его действующий чемпион - Кирилл Ладыгин, который занял в гонке первое место, обойдя в том числе соперников на машинах иностранного производства.

Следующий этап гонок пройдет в Нижнем Новгороде 9 и 10 июля.

"Надеемся, что Кирилл Ладыгин подтвердит свой статус чемпиона России в самом престижном и мощном классе Российской серии кольцевых гонок", - выразил уверенность Максим Соколов.

"Для нас значима каждая победа", - подчеркнул Дмитрий Азаров.