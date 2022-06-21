Два человека пострадали при пожаре на ул. Победы в Тольятти

В понедельник, 20 июня, примерно в 22:31 произошел пожар в доме № 18 на ул. Победы в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире в третьем подъезде дома горели вещи на площади 40 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 21 человека. Возгорание ликвидировали в 22:53.

Во время пожара пострадали два человека, из здания эвакуировали 28 человек.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.