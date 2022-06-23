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В Самарской области грозы прогнозируются до выходных "ВолгаФест" пройдет с 23 по 28 августа Самарская школьница участвует в патриотическом проекте "Поезд памяти" На информирование о своих налоговых долгах подписалось более 23 тыс. граждан и организаций Автобус №41 в Самаре следует в объезд

Общество

В Самарской области грозы прогнозируются до выходных

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 июня, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный, северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 25...30 °C.

В пятницу, 24 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 15...20 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с.
При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 22...27 °C.

В субботу, 25 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 13...18 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 20...25 °C.

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Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

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проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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