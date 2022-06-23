В Самарской области грозы прогнозируются до выходных

В четверг, 23 июня, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный, северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 25...30 °C.

В пятницу, 24 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 15...20 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с.

При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 22...27 °C.

В субботу, 25 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 13...18 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 20...25 °C.