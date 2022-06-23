В Самаре открыли информационный стенд в память о Герое Советского Союза Полине Осипенко

В среду, 22 Июня, в День памяти и скорби состоялось в Самаре торжественное открытие памятного знака, посвященного легендарной летчице Полине Осипенко.

Жители Октябрьского района обратились в местное отделение партии "Единая Россия" с инициативой: рассказать подрастающему поколению и гостям города о героях, в честь которых названы улицы и скверы города. "Первой ласточкой" стал информационный стенд на улице Осипенко в областной столице.

В Самаре в честь Полины Осипенко названа одна из центральных улиц города. Полина Денисовна Осипенко — советская летчица, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза. С 1936 по 1938 год она установила 5 мировых авиационных рекордов высоты и дальности полета для женщин, совершила рекордный беспосадочный перелет по маршруту Москва — Дальний Восток. За этот полет всем членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза.

Полина Осипенко дважды награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Погибла легендарная летчица при исполнении служебных обязанностей в мае 1939 года. Теперь с жизнеописанием отважной героини могут ознакомиться самарцы и гости города благодаря памятному знаку.

Воплотить проект в жизнь помог депутат Самарской губернской думы Роман Балтер ("Единая Россия") и активисты местного отделения партии "Единая Россия". Совместно с исполняющим обязанности главы Октябрьского внутригородского района Георгием Выводцевым парламентарий провел церемонию открытия.

Слова благодарности за сохранение исторической памяти родного города депутат — единоросс адресовал жительнице Октябрьского района Альбине Автономовой, именно благодаря ее инициативе и стал реальностью этот проект.