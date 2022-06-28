В Самарскую область пришло похолодание

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Предстоящей ночью Самарская область окажется в зоне влияния фронтальных разделов. Пройдут дожди, в отдельных районах с грозами, за холодным фронтом усилится ветер. В последующем установится господство антициклона, сформировавшегося в арктическом воздухе. Погода ожидается солнечной, но прохладной. В конце рабочей недели очередной циклонический вихрь принесет в регион кратковременные дожди, сообщает Приволжское УГМС.