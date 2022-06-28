В Самарской области прошел региональный этап Всероссийских сельских спортивных игр

Более 60 участников из разных районов Самарской области продемонстрировали свое профессиональное мастерство и физическую подготовку. Бег на 300 м у женщин и 500 м у мужчин, подтягивание и упражнения на пресс стали общими заданиями. Кроме них, участники соревновались по категориям: дояры, механизаторы и косари.

Задача дояров состояла в разборке и сборке доильного аппарата. Косарям предлагалось вручную косить траву на участке 5×5 м, а механизаторы на тракторах цепляли гирю, чтобы проехать с ней по маршруту с препятствиями и поставить ее точно в цель.

Спортивное мероприятие призвано повысить престиж сельскохозяйственных профессий и привлечь к ним интерес молодежи. Вовлечение молодых специалистов в АПК — одна из важнейших задач, поставленных перед отраслью главой региона Дмитрием Азаровым. Поэтому в области создана эффективная система оказания адресной материальной помощи, предусматривающая единовременную (от 34,5 до 69 тыс. руб.) и ежемесячную денежные выплаты (от 4 до 11 тыс. руб.) молодым специалистам, трудоустроенным в аграрный сектор.

С момента реализации регионального закона о поддержке кадрового потенциала АПК господдержка оказана более 2 тыс. молодым специалистам, трудоустроенным в АПК Самарской области. Так, в 2019 году выплаты получили 108 молодых специалиста, в 2020 году — 119, в 2021 году — 112, по данным на 28 мая текущего года — 67.

Закрепить молодых специалистов на собственном производстве могут и сами предприятия. Начиная с 2020 года Министерством сельского хозяйства РФ введена новая мера государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, принимающих студентов сельскохозяйственных вузов на практику и несущим затраты по оплате их труда и проживания, а также возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам В настоящий момент размер таких компенсаций сельхозтоваропроизводителям составляет 90%.

Первое место среди косарей и дояров заняла команда Безенчукского района, победителями в троеборье механизаторов стал Волжский район. Теперь они будут представлять Самарскую область на Всероссийских сельских играх.

"Спортом увлекаюсь и занимаюсь с самого детства. Часто участвую в различных спортивных соревнованиях, но на мероприятиях такого формата никогда не был. Мне часто приходится косить траву на своей пасеке, которая находится в лесу и травы там всегда очень много, поэтому решил попробовать свои силы здесь косарем, интересно было посмотреть, как тут всё устроено, и поучаствовать", — рассказал участник соревнования из Челно-Вершинского района Сергей Дютин.

"Некоторые знакомые интересовались перед соревнованием, для чего бегать дояркам? Но ведь даже чтобы собрать или разобрать доильный аппарат, нужна физическая сила, так что эти спортивные игры очень даже нужны. С удовольствием участвую во всех мероприятиях. И на работу, и на спорт хватает времени. Вообще я счастливый фермер, очень люблю животных, люблю свое дело, и благодарна папе за то, что он привил мне интерес к сельскому хозяйству", — поделилась эмоциями участница из Похвистневского района Татьяна Качан.