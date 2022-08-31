ВСК защищена более чем от 13 тысяч нежелательных ресурсов ежедневно

Страховой Дом ВСК подписал соглашение с компанией BI.ZONE о подключении к сервису Secure DNS. Он определяет и блокирует попытки обращений к опасным доменам и незаконную выгрузку данных.
При подключении ВСК выбрала облачный вариант интеграции BI.ZONE Secure DNS. Он не требует установки аппаратного или программного обеспечения внутри корпоративной сети, а настройкой и поддержкой занимаются эксперты BI.ZONE. На подключение сервиса ушло всего 2 дня.
BI.ZONE Secure DNS защищает DNS-трафик и инспектирует подозрительные домены. Решение помогает обнаружить на ранних этапах DNS-туннели, обращения к сайтам, содержащим вредоносное ПО, командные серверы (C& C), фишинг, потенциально опасные или сгенерированные алгоритмом домены.
Защитное ПО обрабатывает для ВСК порядка 3 миллионов запросов в день. В среднем это составляет 30 запросов в секунду, а при пиковой нагрузке — до 70 запросов.
"В условиях, когда многие вендоры уходят с российского рынка, мы договорились о сотрудничестве с передовой отечественной компанией и уверены в успешности данного решения. Наши партнеры обеспечивают защиту более чем от 13 тысяч нежелательных ресурсов ежедневно. Это позволит ВСК еще лучше работать над развитием своих сервисов", — прокомментировал Александр Замулин, руководитель центра управления рисками Страхового Дома ВСК.
"DNS-инфраструктура приобретает все большую значимость в вопросах надежности и доступности цифровых сервисов. Злоумышленники используют службу DNS для создания скрытых каналов взаимодействия с внешним миром из локальной сети организации. Их действия могут не замечать классические средства защиты на протяжении длительного времени. Мы помогли Страховому Дому ВСК митигировать подобные риски, обслуживая все DNS-запросы клиента в нашем облачном сервисе BI.ZONE Secure DNS", — отметил Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов BI.ZONE.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.