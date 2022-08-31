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Страхование Финансы

ВСК защищена более чем от 13 тысяч нежелательных ресурсов ежедневно

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подписал соглашение с компанией BI.ZONE о подключении к сервису Secure DNS. Он определяет и блокирует попытки обращений к опасным доменам и незаконную выгрузку данных.

При подключении ВСК выбрала облачный вариант интеграции BI.ZONE Secure DNS. Он не требует установки аппаратного или программного обеспечения внутри корпоративной сети, а настройкой и поддержкой занимаются эксперты BI.ZONE. На подключение сервиса ушло всего 2 дня.

BI.ZONE Secure DNS защищает DNS-трафик и инспектирует подозрительные домены. Решение помогает обнаружить на ранних этапах DNS-туннели, обращения к сайтам, содержащим вредоносное ПО, командные серверы (C& C), фишинг, потенциально опасные или сгенерированные алгоритмом домены.

Защитное ПО обрабатывает для ВСК порядка 3 миллионов запросов в день. В среднем это составляет 30 запросов в секунду, а при пиковой нагрузке — до 70 запросов.

"В условиях, когда многие вендоры уходят с российского рынка, мы договорились о сотрудничестве с передовой отечественной компанией и уверены в успешности данного решения. Наши партнеры обеспечивают защиту более чем от 13 тысяч нежелательных ресурсов ежедневно. Это позволит ВСК еще лучше работать над развитием своих сервисов", — прокомментировал Александр Замулин, руководитель центра управления рисками Страхового Дома ВСК.

"DNS-инфраструктура приобретает все большую значимость в вопросах надежности и доступности цифровых сервисов. Злоумышленники используют службу DNS для создания скрытых каналов взаимодействия с внешним миром из локальной сети организации. Их действия могут не замечать классические средства защиты на протяжении длительного времени. Мы помогли Страховому Дому ВСК митигировать подобные риски, обслуживая все DNS-запросы клиента в нашем облачном сервисе BI.ZONE Secure DNS", — отметил Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов BI.ZONE.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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