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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил жителей области с Днем знаний

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к учащимся, их родителям и педагогам и поздравил с Днем знаний.

"День знаний и начало нового учебного года - событие, с которого для школьников, студентов, учителей и родителей начинается самая интересная, насыщенная яркими впечатлениями, наполненная трудами и заботами пора.

Сегодня школа, вуз, ссуз - это не только место, где даются необходимые знания, но и особое образовательное пространство, где воспитываются качества гражданина, любовь к родной земле, ее истории и традициям. И потому во исполнение поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина торжественные мероприятия в наших учебных заведениях начинаются с подъема Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Конечно, главная задача - дать детям качественное и доступное образование. На это направлены инициированные главой государства национальные проекты "Образование", "Демография", "Культура", в рамках которых в регионе продолжается строительство школ и детских садов, спортивных объектов, капитальный ремонт детских школ искусств и домов культуры.

Благодаря нашим общим усилиям успехи Самарской области в этой сфере заметны и на федеральном уровне. Регион входит в число лидеров по качеству образования и занимает второе место по уровню функциональной грамотности.

В сложном современном мире решить стратегические задачи развития нашей Родины невозможно без совершенствования системы непрерывного развития талантов, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Чтобы быть конкурентоспособными, важно создать комфортные условия, современную технологическую и образовательную инфраструктуру для формирования индивидуальных траекторий развития каждого ребенка.

Этому будет способствовать подписанное недавно соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром мирового уровня "Инженерия будущего", федеральной территорией "Сириус", образовательным фондом "Талант и успех" и регионами-соинициаторами НОЦ. У нашей губернии есть все для того, чтобы наш центр одаренных детей "Вега" стал одной из самых ярких звезд в созвездии "Сириус".

Не сомневаюсь, что вместе мы сумеем достичь всех поставленных целей, воспитать наших детей высокообразованными, ответственными, успешными людьми, нацеленными на служение нашей великой стране - России.

Успехов вам, дорогие друзья, в учебе и жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия!"

Гид потребителя

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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

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