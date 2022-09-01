Дмитрий Азаров поздравил с новым учебным годом студентов и преподавателей строительно-энергетического колледжа

Работы по капитальному ремонту зданий Поволжского строительно-энергетического колледжа, объединенного с Самарским энергетическим, завершены. В обновленных корпусах 1 сентября, в День знаний, побывал губернатор Дмитрий Азаров и проверил качество работ.

Глава региона поздравил учеников и преподавателей с началом учебного года, обсудил вопросы дальнейшего развития объединенного образовательного учреждения и создания на его базе современного кампуса.

Напомним, с 2019 года по поручению губернатора из областного бюджета выделяются значительные средства на ремонт корпусов колледжа, создание комфортных условий для учебы, творчества и активного отдыха. Только в этом году на эти цели было направлено более 150 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали корпус для теоретических занятий, учебные мастерские, лаборатории и общежития.

"Здесь созданы хорошие условия, основной корпус сильно преобразился, - поделился своими впечатлениями сопредседатель студенческого совета Григорий Агеев. - Уверен, что объединение двух колледжей откроет перед нами больше возможностей для получения знаний и навыков по целому ряду профессий".

Перед началом учебного года Дмитрий Азаров встречался со студентами, их родителями и преподавателями образовательного учреждения, чтобы обсудить планы дальнейшего развития колледжа. Во время беседы был внесен целый ряд предложений, по каждому из которых губернатор дал поручение ответственным ведомствам.

"После совещания с губернатором директор колледжа и сотрудники министерства образования и науки региона побывали в общежитии на пр. Карла Маркса, осмотрели помещения, которые требовали ремонта. И до конца октября должны все сделать. В новом учебном корпусе убрали почти весь мусор, сделали пешеходные дорожки между зданиями, начали делать ограждение. Поручения, которые дал губернатор, уже исполняются. Конечно, объединение вызвало очень большой резонанс, но, если посмотреть с нашей точки зрения, обновленные помещения сегодня соответствуют всем стандартам, готовы к работе, и уже со 2 сентября начнется полноценный учебный процесс", - подчеркнул сопредседатель студенческого совета Денис Шишикин.

Как и обещано, полностью готовы учебные классы, работает буфет, а в скором времени откроется и столовая. "На начальном этапе работает только буфет. Тем не менее все необходимое основное оборудование уже установлено, выпечка была приготовлена уже с его использованием. Мы готовы приступить к приготовлению горячей пищи для студентов в ближайшее время", - рассказал губернатору директор комбината школьного питания Андрей Михалев.

Во время беседы с руководителем региона студенты отметили качество выполненного ремонта и выразили готовность участвовать в дальнейшем развитии колледжа. В следующем году работа по ремонту корпусов и созданию мастерских продолжится.

"Сейчас вместе с директором разрабатываем проектную документацию на благоустройство, строительство стадиона. Принимайте участие, давайте ваши предложения, поскольку мы делаем это для вас и готовы учитывать ваши пожелания", - обратился глава региона к студентам. Он осмотрел территорию и дал ряд поручений, которые необходимо учесть при выполнении работ по благоустройству.

"На встрече родилась идея о создании зоны для воркаута, проговорили про площадку для скейтбординга. Все это мы готовы учитывать при проектировании и на следующий год сделать, чтобы было где не только учиться и работать, но и активно отдыхать", - добавил Дмитрий Азаров, обращаясь к студентам.

Заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Олег Осипов рассказал руководителю региона об учебных мастерских и лабораториях, где студенты на практике отрабатывают свои теоретические знания. Одна из них - "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики".

"Здесь стоит самое современное оборудование, которое было предоставлено компанией "Электрощит Самара". Оно позволяет ребятам подготовиться к будущей профессии. Студенты учатся отстраивать систему работы современных комплектных распределительных устройств КРУ-СЭЩ-80, которые сегодня используются компаниями из различных отраслей", - пояснил Олег Осипов.

"Уверен, что с помощью такого современного оборудования студенты получат высококлассные знания, которые смогут применить, став участниками чемпионата профессионального мастерства, - отметил Дмитрий Азаров. - Думаю, это даст серьезный импульс развитию. Ваш успех - это успех Самарской области и нашей страны. А мы постараемся сделать все возможное для реализации талантов. Рад, что у вас есть интерес".

Работают учебные классы "Сантехника и отопление", "Производство металлоконструкций". Кроме того, запущена новая радиомонтажная мастерская. Она создана за счет областного бюджета.

"Мы продолжим создавать для вас возможности, чтобы раскрыть все ваши таланты. Это не простые слова, поскольку каждый человек талантлив. И чем больше вы себя раскроете, реализуете, тем более успешными будете вы и наша страна", - подчеркнул Дмитрий Азаров во время беседы со студентами и преподавателями.