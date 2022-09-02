Дмитрий Азаров вместе с земляками принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"

В пятницу, 2 сентября, в Самаре на площади Славы открылась уникальная фотовыставка "Жены героев", представляющая женщин, чьи супруги посвятили свою жизнь служению и защите Родины. Вместе с женами военнослужащих, военными, ветеранами, воспитанниками молодежных патриотических объединений, активными земляками старт работе выставки дал губернатор Дмитрий Азаров.

Проект "Жены героев" создан женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова.

На фотовыставке представлены 50 портретов жен военнослужащих Самарской области, которые запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, которые потрясают своей силой духа, волей, стойкостью, самоотверженностью, искренней любовью к мужьям.

"Людям, которые посмотрят наши фотографии, выпадет возможность пройти по краешку судеб жен военнослужащих, понять, что такое растить детей без отцовского внимания, что значит жить вдалеке от родных, самой справляться с бытовыми хлопотами и проблемами. Но мы справимся, мы сильные. И я уверена, что только настоящая любовь способна выдержать все, и не только это, - сказала на церемонии открытия выставки председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, - Наша выставка многогранна - каждый увидит в ней свое. Кто-то - хрупкость и беззащитность, кто-то - силу. В нас, женщинах России, генетически заложена невероятная энергия, которая просыпается в тяжелые моменты. В нас она сегодня проснулась, и мы готовы ею делиться, чтобы объединиться и поддержать нашу армию, нашего президента Владимира Владимировича Путина".

Дата открытия фотовыставки "Жены героев" была приурочена к Дню окончания Великой Отечественной войны, а также 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что выставка еще раз напомнит всем жителям Самарской области, что такое защищать Родину и быть истинным патриотом. "Этот проект, наполненный любовью, верностью, заботой, напитан истинным патриотизмом. Все наши парни, которые сегодня отстаивают интересы нашего государства, защищают саму жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, как их деды и прадеды, - все они герои. И те пронзительные строки, которые жены посвятили своим мужьям, проникают в самое сердце. Эта фотовыставка еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами", - сказал губернатор, поблагодарив всех организаторов уникального проекта.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня жители Самарской области активно участвуют в оказании помощи братскому Донбассу и всем его защитникам. "Я благодарен землякам за то, что они откликнулись и включились в оказание помощи нашей доблестной армии и мужественному народу Донбасса. Они вносят свой вклад в ускорение победы над нацизмом, в создание мирных условий для людей на земле Донбасса и, конечно, в городе, который стал для нас побратимом, - в городе Снежное. Мы действительно своих не бросаем. Это заветы наших отцов, и мы останемся верными им до конца", - сказал глава региона.

В течение двух недель фотовыставка "Жены героев" будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади. Далее передвижная выставка отправится сначала в выставочную галерею, где будет приурочена к акции "Посылка солдату", а затем - в выставочный зал Дома офицеров Самарского гарнизона. В дальнейшем площадками проведения уникальной выставки станут локации муниципальных образований Самарской области. В перспективе планируется организовать выставку в онлайн-режиме, чтобы объединить жен военнослужащих всей страны.

"Самарская земля вдохновляет нас на такие креативные проекты. Несколько лет назад именно здесь, на Самарской земле, зародилась такая традиция - поздравлять ветеранов на дому. Теперь эту традицию подхватила вся страна. Так же, как когда-то это было с "Бессмертным полком". Я уверен, что эту традицию подхватят, поддержат жители других регионов, где дислоцируются воинские части, гарнизоны. Потому что все ваши мужья - герои. Спасибо вам, дорогие жены, за вашу поддержку, за ваш тыл. Мы ради вас победим, - обратился к женам военнослужащих командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. - Действительно сейчас трудное время - необходимо освободить Донбасс от нацизма. Мне неоднократно попадали в руки учебники, где черным по белому написано, что именно Советский Союз был инициатором Великой Отечественной войны, он напал на Украину, бомбил города, уничтожал людей. Настолько сильно искажают историю! Посмотрите, что сейчас происходит в Европе. Взять ту же Польшу, земля которой полита кровью советского солдата, - сносят памятники, уничтожают все то, что приводило к битве и освобождению от нацизма. Я хочу поблагодарить жителей Самарской области за тот вклад, который они вносят в нашу победу. Письма, которые пишут жители региона, ветераны, дети, школьники, солдаты читают со слезами на глазах".

После торжественной части Дмитрий Азаров пообщался с женами военнослужащих, обсудив вопросы поддержки их семей. "От всего женского сообщества, от всех жен военнослужащих хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку наших семей, наших мужей. Благодарим! Еще совсем чуть-чуть - и победа будет за нами", - сказала Екатерина Колотовкина.