ВСК застраховала сотрудников смоленского "Вычислительного центра ЖКХ" полисами ДМС

Смоленский филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников СМУП "Вычислительный центр ЖКХ" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы оказались более 50 сотрудников СМУП "Вычислительный центр ЖКХ". В программу вошли консультативная и амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология. Услуги предоставляются в пределах города Смоленска. Стоимость контракта составила более 750 тысяч рублей.

"ВСК уже больше 30 лет помогает различным фирмам своей защитой. За это время мы накопили огромный опыт и создали качественный сервис, в том числе в сфере добровольного медицинского страхования. К нам регулярно обращаются предприятия регионального и федерального масштаба, что подтверждает высокий уровень наших услуг", — отметила Виктория Магон, директор Смоленского филиала Страхового Дома ВСК.

СМУП "ВЦ ЖКХ" — это предприятие обслуживания жилого фонда города Смоленска. В его функции входят расчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги, ведение финансово-лицевых счетов в разрезе помещений жилых домов, формирование и доставка платежных документов потребителям, адресное перечисление денежных средств, поступивших от потребителей на счета управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сопровождение и поддержка баз данных жилого фонда, работа по взысканию задолженности с потребителей за жилищно-коммунальные услуги в судебном и досудебном порядке, а также прием платежей за жилищно-коммунальные услуги через собственные пункты.