ВСК застраховала сотрудников смоленского "Вычислительного центра ЖКХ" полисами ДМС

Смоленский филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников СМУП "Вычислительный центр ЖКХ" полисами добровольного медицинского страхования.
Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы оказались более 50 сотрудников СМУП "Вычислительный центр ЖКХ". В программу вошли консультативная и амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология. Услуги предоставляются в пределах города Смоленска. Стоимость контракта составила более 750 тысяч рублей.
"ВСК уже больше 30 лет помогает различным фирмам своей защитой. За это время мы накопили огромный опыт и создали качественный сервис, в том числе в сфере добровольного медицинского страхования. К нам регулярно обращаются предприятия регионального и федерального масштаба, что подтверждает высокий уровень наших услуг", — отметила Виктория Магон, директор Смоленского филиала Страхового Дома ВСК.
СМУП "ВЦ ЖКХ" — это предприятие обслуживания жилого фонда города Смоленска. В его функции входят расчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги, ведение финансово-лицевых счетов в разрезе помещений жилых домов, формирование и доставка платежных документов потребителям, адресное перечисление денежных средств, поступивших от потребителей на счета управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сопровождение и поддержка баз данных жилого фонда, работа по взысканию задолженности с потребителей за жилищно-коммунальные услуги в судебном и досудебном порядке, а также прием платежей за жилищно-коммунальные услуги через собственные пункты.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.