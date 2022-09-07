Артем Геллер: у пользователей VPN нет никаких гарантий

Использование VPN-сервисов для доступа к заблокированным соцсетям несет в себе угрозу для данных и финансов пользователей. Почему это происходит и как компьютерные мошенники наживаются на россиянах, объяснил "Московскому комсомольцу" эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер.

"Все VPN-компании (неважно, платный или бесплатный сервис они предоставляют) - это большая "серая зона". Через них проходят наши данные, а как они с ними поступают - это уже их ответственность, нравственные принципы и так далее. Но точно одно: это бизнес, а любой бизнес требует денег. Как их заработать? Например, слить базы данных. Так что у пользователей нет никаких гарантий в принципе, - заявил эксперт. - Сервисы делятся на платные и бесплатные, но платить придется в любом случае - либо деньгами, либо информацией. Компания, которая предоставляет бесплатные услуги, однозначно торгует вашими данными или некорректно ими распоряжается".

Среди информации, к которой получает доступ VPN-оператор, могут быть логины и пароли от различных сервисов, номера и коды банковских карт, фотографии, которые их владелец не собирался выкладывать в публичный доступ. Зачастую понимание рисков, связанных с VPN, оказывается очень болезненным - и здесь уже не играет роли, платным или бесплатным вариантом сервиса вы пользовались.

Одна из пострадавших от действий компьютерных мошенников - студентка Влада. Получив данные о ее семейных обстоятельствах, злоумышленники обманом убедили Владу оформить заем размером в 300 тысяч рублей в микрокредитной организации. Девушка отправила эти деньги неизвестным и теперь тратит огромные средства на погашение процентов своего опрометчивого кредита.

"Где-то в марте-апреле я скачала VPN, позже они начали пачками тупить, а я пачками скачивать, чтобы переключаться между ними. В июне у меня увели страничку в "ВК", потом мне пришлось блокировать карту, потому что позвонили из отделения и сказали, что кто-то пытается ею воспользоваться, ну, а потом уже вот эта история с мамой. Ее нет в социальных сетях, я нигде и никому не рассказывала о ее заболеваниях, да вот даже номер поликлиники и ФИО врача откуда им знать? Думаю, они просто читали мои переписки и видели, как мама мне отправляет выписки из истории болезни", - уверена Влада.

Наши личные данные продают мошенникам сами VPN-компании, объясняет Геллер. Ведь их цель - извлечение прибыли, а откуда ей взяться, если VPN позиционирует себя как бесплатный сервис? Только с продажи собранной в базы данных информации о неосторожных пользователях этих сервисов.

Еще одна пострадавшая - Кира - использовала VPN для доступа к иностранным торговым площадкам. Но вместе с клиентом VPN-сервиса она установила на свой компьютер программу-шпион, которая подменила адрес реального магазина поддельной страницей. В результате все уплаченные Кирой средства оказались на счетах мошенников.

"Сколько денег я потеряла - говорить не буду, муж убьет! Но, девочки, сами знаете, насколько меня "обули", - поделилась она бедой в соцсети. - Знаю, многие из вас по всяким брендам скучают, да, замены пока нет, но и ВПН не выход. Даже не вздумайте! Мы подождем, и они сами все на Кузнецкий вернутся!"

Артем Геллер напоминает, что через VPN передаются абсолютно все данные и предотвратить их хищение практически невозможно.

"В лучшем случае данные сольют на черную биржу, где их купит крупное маркетинговое агентство для таргетинга своей рекламы. В худшем - данные попадут в руки откровенных мошенников, которые зарабатывают разводами доверчивых пользователей", - уверен эксперт.

Так что если вы планируете воспользоваться подобной программой - подумайте еще раз. Возможно, это убережет вас от потери денег или важных личных данных.