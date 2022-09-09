Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу строительства в Самаре одного из самых долгожданных инфраструктурных объектов — новой станции метро "Театральная". В обсуждении хода строительства и сроков реализации проекта приняли участие члены Правительства региона и представители подрядной организации.
Как доложили главе региона представители компании — подрядчика, все работы идут в соответствии с намеченными сроками. Отставаний от графика нет. Сейчас на объекте производится переустройство инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения, электрических кабельных линий, сетей водоснабжения и водоотведения, газовой магистрали. Эти работы — этап не менее важный, чем строительство самой станции.
Губернатор подчеркнул, что необходимо сохранять темп и ритмичность строительства: установленные сроки должны быть строго соблюдены. "Это очень важный для города инфраструктурный объект. Люди с нетерпением ждут его, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы выполнить задачу опережающими темпами, какими мы в Самарской области привыкли реализовывать масштабные, социально значимые проекты", — отметил Дмитрий Азаров и поставил задачу мобилизоваться всем ответственным структурам.
Напомним, возможность завершить строительство первой ветки метро в областной столице появилась благодаря системной работе губернатора и регионального правительства. В прошлом году Дмитрий Азаров успешно защитил заявку Самарской области на получение регионом инфраструктурного кредита в размере 10,4 млрд рублей, что позволило приступить к реализации проекта. Ранее с инициативой предоставления субъектам РФ таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент РФ Владимир Путин.
Появление новой станции "Театральная" позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города, что повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов "подземки" с 15 до 5-8 минут. Работы по строительству станции подрядчиком планируется завершить в 2024 году.
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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