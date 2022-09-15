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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Лукиенко реализацию нацпроектов в Сызрани

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 15 сентября, провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко. На ней обсуждались вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов на территории муниципалитета.

Фото: Светлана Осьмачкина

Глава города отметил, что приоритетное внимание уделяется переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. "На сегодняшний день всего переселены 251 человек из 181 квартиры", — рассказал Анатолий Лукиенко. В настоящее время проводятся торги на приобретение жилых помещений.

Во время встречи Анатолий Лукиенко отметил, что всего до конца текущего года планируется к расселению 573 квартиры. "Никаких срывов в этом вопросе быть не должно, — обратил внимание главы города Дмитрий Азаров. — Важно, чтобы все намеченные планы по переселению граждан из аварийного жилья строго соблюдались".

Руководитель региона поинтересовался у Анатолия Лукиенко и о предоставлении квартир детям-сиротам. "В настоящий момент приобретена 31 квартира, еще по 17 идут торги. Мы активно работаем с застройщиками и риелторами. Никаких рисков невыполнения намеченных планов на текущий момент не видим", — ответил он.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году в Сызрани благоустроили 3 двора и два общественных пространства. Комфортные условия для отдыха создали во дворе дома № 8 по улице Бабушкина. Местные жители говорят, что раньше была неухоженная территория и старая детская площадка.

"Мы очень долго ждали благоустройство территории. В этом году нам сделали новую детскую площадку со специальным покрытием, появились уличные тренажеры, универсальная спортплощадка, где могут заниматься физкультурой и дети, и взрослые, есть комфортные зоны для отдыха. Очень хорошая задумка. Все жители очень довольны", — поделилась своим мнением жительница дома Татьяна Иванова.

Продолжаются работы по благоустройству Монастырской набережной. Напомним, в прошлом году Сызрань второй раз стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому береговую территорию продолжают приводить в порядок. Уже в этом году Монастырская набережная станет логичным продолжением Кремлевской, благоустроенной два года назад. Здесь появится современное общественное пространство для отдыха с детьми и проведения массовых мероприятий, малые архитектурные формы, арт-объекты, смотровые площадки, амфитеатры, зоны для отдыха, в порядок приведут все тротуары. Подрядчик усилил темпы работ, чтобы завершить благоустройство в установленные сроки.

В планах — расчистка русел рек и озер. "Вы получили поддержку на федеральном уровне, теперь от нас зависит будут ли все работы выполнены в срок, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Анатолию Лукиенко. — У нас есть планы вернуться к вопросу создания необходимой инфраструктуры для захода пассажирских судов в Сызрань. Этого очень ждут жители города, поскольку это повлияет на туристическую привлекательность муниципалитета и, уверен, даст дополнительный импульс развития. Поэтому от того, насколько качественно мы справимся с работой по расчистке рек, зависит успех реализации другого масштабного проекта".

Продолжается работа по строительству социальной инфраструктуры. В этом году начнется возведение новой школы на 1500 мест на улице Карла Маркса. Подрядчик планирует приступить к работам уже в ноябре. Новое образовательное учреждение с современными учебными классами, спортивной инфраструктурой откроется в 2024 году. Реализация этого проекта стала возможной благодаря нацпроекту "Образование" и поддержке губернатора.

Новая модельная библиотека для детей открылась летом этого года в рамках национального проекта "Культура". "Это уже вторая модельная библиотека, открытая в городе. Она стала культурным центром для юных жителей микрорайона Образцовской площадки и их родителей", — отметил Анатолий Лукиенко. Раннее, в 2019 году, открылась модельная библиотека в Юго-Западном районе.

Учреждение расположено на первом этаже жилого дома. В рамках проведения работ были созданы новые современные функциональные зоны. В библиотеке появились новые креативные пространства: вектор PRO-чтение, вектор раннего развития, арт-стрелка, проектно-творческая мастерская, вектор событий и др. Здесь регулярно проходят интеллектуальные игры, квесты, литературные чтения, музыкальные вечера, городские мероприятия.

"У вас был очень хороший опыт по созданию модельной библиотеки. Она была одной из первых в регионе и стала местом встречи поколений. Надеюсь, что этот опыт будет успешно применяться и в новой модельной библиотеке", — уверен губернатор.

В рамках нацпроекта обновлен и книжный фонд библиотеки: закуплено более 1,5 тысяч экземпляров классической и современной детской художественной литературы, научно-познавательных изданий по различным отраслям знаний. Есть даже книги с дополненной реальностью.

Особое внимание во время встречи было уделено строительству очистных сооружений в поселке Новокашпирский в рамках нацпроекта "Экология". "Есть определенные сложности, связанные с поставкой оборудования из-за рубежа. Но подрядчик ищет пути решения, постепенно наращивая темпы проведения работ", — рассказал глава города.

Дмитрий Азаров поручил взять строительство очистных сооружений под особый контроль. "Важно, чтобы ваш сотрудник каждый день был на объекте, контролировал ход возведения. А для этого прошу составить понедельный график производства работ с выходом на необходимые темпы с компенсацией упущенных сроков. Все это необходимо для того, чтобы сдать объект в намеченные сроки", — акцентировал внимание глава региона.

Анатолий Лукиенко отметил, что началась реконструкция кафедрального собора Казанской иконы Божией матери. Он является одним из старейших в регионе — в этом году ему исполняется 150 лет. Чтобы ускорить работы, губернатор предложил Анатолию Лукиенко возглавить попечительский совет собора и привлечь бизнес к восстановлению храма.

"Когда глава лично возглавляет эту работу, уверен, и промышленность, и бизнес подключатся и внесут свою посильную лепту в восстановление храма. Надо работать с благотворителями", — отметил Дмитрий Азаров.

В завершение встречи губернатор еще раз акцентировал внимание Анатолия Лукиенко на необходимости соблюдения сроков реализации всех намеченных проектов и контроля качества проведения работ.

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