Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Ингушетией

Во вторник, 20 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и глава Республики Махмуд-Али Калиматов обсудили вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Ингушетия.
Сегодня Самарская область имеет стабильные торгово-экономические отношения с другими регионами страны и дружественными странами, создавая новые точки роста, в первую очередь в сфере импортозамещения. Активно развиваются торговые связи и с Республикой Ингушетия.
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых служит удобная логистика. Дмитрий Азаров и глава Республики Ингушетия рассмотрели направления сотрудничества в торгово-экономической сфере, эта работа будет продолжена на уровне профильных министерств.
Отдельной темой для обсуждения стал вопрос развития авиасообщения между Самарской областью и Республикой Ингушетия. Летом текущего года были запущены еженедельные регулярные рейсы из Самары в Ингушетию и обратно. Во время встречи глава Республики Ингушетия обратился к Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность организации дополнительного рейса между регионами. Это способствовало бы увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей, а также позволило бы жителям соседних регионов добираться до Республики Ингушетия, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел.
"Обязательно это сделаем. Мы сейчас прорабатываем вопрос по определению базовой авиакомпании для того, чтобы наш аэропорт Курумоч стал полноценным хабом. Это расширит возможности, и я уверен, что пересадочных рейсов будет больше и интерес к ним будет расти", - подчеркнул губернатор Самарской области.
Наращивается сотрудничество между регионами и в сфере высшего образования. Так, в вузах Самарской области проходят обучение порядка 100 студентов из Ингушетии. Махмуд-Али Калиматов отметил, что Республика сегодня заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь, технических специальностей.
В преддверии приближающегося Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, глава Республики Ингушетия предложил провести для самарцев дни Республики, в ходе которых организовать совместные выставки, концерты.
"Очень хорошая идея - провести дни Республики в Самарской области, дни Самарской области в Ингушетии. Давайте сделаем это, - поддержал предложение Дмитрий Азаров. - Всегда рад видеть вас на Самарской земле. И сам с удовольствием еще раз приеду в гостеприимную Ингушетию. Ваши предложения о сотрудничестве очень интересны, уверен, что совместными усилиями их реализуем".
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость