Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития региона с участниками Молодежного совета Самарской области

Во вторник, 20 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами - представителями Молодежного совета, которые проходят обучение в Москве и Московской области, чтобы обсудить перспективные планы, проекты, их идеи и предложения.

Молодежный совет, созданный при представительстве Самарской области, представляет интересы молодежных объединений нашего региона в Москве и Московской области, а также в других регионах РФ.

В рамках Совета действуют комиссии по предпринимательству, по культуре и патриотическому воспитанию, информационным технологиям, физической культуре и спорту, образованию и работе со студентами, а также по развитию местного самоуправления. Ведется работа по поиску потенциально привлекательных инвестиционных проектов для Самарской области, продвижению молодежных инициатив и идей для бизнеса на межрегиональных площадках, проведению культурных и патриотических мероприятий, привлечению студентов к активной общественной деятельности.

"Самарская область, конечно, заинтересована в вашей молодой энергии, в ваших знаниях, компетенциях. Без этой энергии говорить об опережающем развитии региона, наверное, в долгосрочной перспективе невозможно. Но мы стараемся сделать так, чтобы сегодня Самарская область стала настоящим магнитом для людей, которые хотят развиваться, добиваться, создаем возможности для самореализации, - обратился к ребятам губернатор, открывая встречу. - Надеюсь, те усилия, которые сегодня предпринимают правительство региона, представительство региона в Москве по системной работе со студентами, молодежью из Самарской области, которые здесь учатся и трудятся, находят отклик".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня на Самарской земле создаются все условия для того, чтобы в регион возвращались ребята, получившие образование, компетенции за его пределами. Именно люди - главное богатство региона.

Губернатор рассказал о том, что в губернии проводится целый ряд молодежных мероприятий. Самыми яркими из них стали юбилейная "Российская студенческая весна", которая спустя 30 лет вернулась на родную землю и, по оценкам представителей федеральных властей и молодежи, стала самой масштабной за всю историю фестиваля, молодежный форум "iВолга", где в этом году представили свои проекты участники из более чем 70 регионов страны.

Самарская область сегодня является одним из лидеров образования в стране. Так, по уровню функциональной грамотности регион занимает второе место в РФ.

Значительным потенциалом развития региона стал созданный и успешно работающий на территории Самарской области Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", в который вошли вузы и предприятия, в том числе крупнейшие корпорации нашей страны, такие как "Ростех", "Роскосмос".

Серьезным импульсом для развития региона служит строительство нового моста через Волгу и федеральной трассы, которое ведется в рамках государственно-частного партнерства. Это крупнейший в стране инфраструктурный проект ГЧП, реализация которого в нынешних условиях имеет особое, стратегическое значение.

Губернатор сообщил собравшимся о том, что регион принял участие в конкурсе на создание студенческого кампуса, который проводит министерство науки и высшего образования РФ. Планируется, что кампус будет создан рядом со стадионом "Самара Солидарность Арена". Эта территория станет ядром крупнейшей нестоличной агломерации в стране - Самарско-Тольяттинской агломерации, которая по численности населения уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Первый этап освоения территории предусматривает строительство мест размещения для 5 тыс. студентов и новых образовательных площадей, а также зон отдыха и спортивных объектов.

"По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина растет количество бюджетных мест в университетах, в первую очередь региональных. И мы ожидаем, что потребность в таких местах размещения для студентов будет еще больше", - отметил глава региона.

Важность сохранения связей с родным регионом молодых самарцев, уехавших в другие регионы получать высшее образование, отметил заместитель руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, член бюро Молодежного совета Александр Качалов. Он сообщил, что сегодня выстроено взаимодействие с ребятами, которые живут и проходят обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Для этих целей и был создан Молодежный совет, деятельность которого направлена на социально-экономическое и культурное развитие Самарской области.

"Работа ведется с 70 вузами Москвы, также откликнулись 50 вузов Санкт-Петербурга. Это 2,5 тысячи студентов в Москве и две тысячи в Питере", - сказал Александр Качалов.

Участники организации рассказывают о действующих в регионе программах поддержки молодых специалистов, выбравших наиболее востребованные профессии, возможностях целевого обучения. Первым вузом, заключившим договоренность с Самарской областью о предоставлении квот по программам целевого обучения, стал МГИМО, ведется работа и с другими университетами. По словам Александра Качалова, Самарская область может стать первым, пилотным субъектом, успешно реализующим программу по возвращению молодых специалистов в родной регион.

Членами молодежного совета была создана межрегиональная некоммерческая организация по защите прав и законов интересов молодежи - Ассоциация региональной молодежи. Ребята разрабатывают проекты, участвуют в конкурсах на получение президентских грантов, решают поставленные перед ними задачи. Это передовой отряд самарской молодежи в Москве и Санкт-Петербурге.

Дмитрий Азаров подчеркнул - регион заинтересован в том, чтобы эти ребята, получив лучшее образование, возвращались на Самарскую землю.

"Вы нужны своей Родине, нашей великой России и, конечно, нашей малой родине. Именно на родной земле вы всегда больше будете ощущать поддержку. Я работал в Москве, в Самаре, объехал всю нашу прекрасную страну, в каждом регионе есть что посмотреть, но ни с чем не сравнить поддержку своей родной земли, где есть родные и близкие, товарищи и друзья, есть понимание происходящих процессов", - сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что на протяжении четырех лет в регионе создавалось около 10 тыс. рабочих мест ежегодно. На начало года был зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы. Сегодня в Самарской области количество вакансий превышает число людей, ищущих работу. Более 4 тыс. сотрудников требуется на АвтоВАЗ, нужны квалифицированные кадры на РКЦ "Прогресс", а также логистические центры "Яндекс", "Озон", "Вайлдберриз" и другие крупные предприятия, работающие и открывающиеся в регионе.

"Все это - возможности для вас, для ваших товарищей себя реализовать на Самарской земле", - сказал губернатор.

Участники Молодежного совета рассказали о проектах, которые реализуют. Среди них "Практики и стажировки", "Кейс-чемпионат", "Меры поддержки молодых специалистов", благодаря которым студенты, которые учатся и живут в Москве, имеют возможность проходить практику на самарских предприятиях с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Председатель комиссии по культуре и патриотическому воспитанию Молодежного совета, студентка РЭУ им. Г.В.Плеханова Анастасия Филатова рассказала о проектах "Музыкальный клуб" и "Читаем вместе", направленных на популяризацию творчества русских писателей, композиторов среди студентов, воспитание чувства патриотизма на примере классических произведений искусства.

Дмитрий Азаров отметил, что это очень важное направление, и пригласил Анастасию принять участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура", которую он возглавляет. Также глава Самарской области поручил приглашать ребят на все ключевые мероприятия, которые проходят в регионе.