Волонтеры "Единой России" рассказали самарским студентам о работе в гуманитарных центрах Донбасса

Самарские добровольцы рассказали учащимся вузов и ссузов Самары, в каких экстремальных ситуациях они побывали, о подвигах наших военных в зоне проведения специальной военной операции и работе в гуманитарных центрах на территории Донецкой и Луганской народных республик.
На встрече в Самарском государственном медицинском университете вместе с волонтерами Антоном Родионовым, Максимом Пименовым и Эдуардом Нестеренко. на вопросы студентов отвечала заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия", председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.
Марина Сидухина рассказала о своём жизненном пути, о поездке в донецкий город Снежное и узнала от студентов, что для них значит быть добровольцем.
В ходе "Диалога на равных" студенты смогли напрямую задать интересующие вопросы депутату и волонтерам.
"Дискуссия прошла на одном дыхании. Особенно ярко запомнились выступления ребят. У них есть, пусть не такой длительный по времени, но очень важный опыт волонтерства. Антон — самый опытный среди них — рассказал ребятам, как несколько раз сопровождал колонны с гуманитарным грузом, как работал на пограничных территориях и помогал людям в пунктах временного размещения. Максим был в Мелитополе Запорожской области, Эдуард — в Волчанске и Купянске Харьковской области. Выполняли гуманитарную миссию. Очень скромно рассказывали о своих волонтерских буднях, но их сверстники прекрасно понимали всю серьезность и важность той работы, которую они выполняли. Думаю, что это даже не обсуждается: парни — герои нашего времени!", — рассказала о встрече Марина Сидухина.
Волонтеры партийного центра "Единой России" пригласили студентов принять участие в формировании и сборе гуманитарной помощи в помощь жителям Донбасса и временным переселенцам.
Ранее молодогвардейцы Самарской области встретились со студентами колледжа связи ПГУТИ и Самарского финансово-экономического колледжа.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!