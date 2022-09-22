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Волонтеры "Единой России" рассказали самарским студентам о работе в гуманитарных центрах Донбасса

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские добровольцы рассказали учащимся вузов и ссузов Самары, в каких экстремальных ситуациях они побывали, о подвигах наших военных в зоне проведения специальной военной операции и работе в гуманитарных центрах на территории Донецкой и Луганской народных республик.

На встрече в Самарском государственном медицинском университете вместе с волонтерами Антоном Родионовым, Максимом Пименовым и Эдуардом Нестеренко. на вопросы студентов отвечала заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия", председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

Марина Сидухина рассказала о своём жизненном пути, о поездке в донецкий город Снежное и узнала от студентов, что для них значит быть добровольцем.

В ходе "Диалога на равных" студенты смогли напрямую задать интересующие вопросы депутату и волонтерам.

"Дискуссия прошла на одном дыхании. Особенно ярко запомнились выступления ребят. У них есть, пусть не такой длительный по времени, но очень важный опыт волонтерства. Антон — самый опытный среди них — рассказал ребятам, как несколько раз сопровождал колонны с гуманитарным грузом, как работал на пограничных территориях и помогал людям в пунктах временного размещения. Максим был в Мелитополе Запорожской области, Эдуард — в Волчанске и Купянске Харьковской области. Выполняли гуманитарную миссию. Очень скромно рассказывали о своих волонтерских буднях, но их сверстники прекрасно понимали всю серьезность и важность той работы, которую они выполняли. Думаю, что это даже не обсуждается: парни — герои нашего времени!", — рассказала о встрече Марина Сидухина.

Волонтеры партийного центра "Единой России" пригласили студентов принять участие в формировании и сборе гуманитарной помощи в помощь жителям Донбасса и временным переселенцам.

Ранее молодогвардейцы Самарской области встретились со студентами колледжа связи ПГУТИ и Самарского финансово-экономического колледжа.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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