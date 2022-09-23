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В Самарской области завершились чемпионат и Кубок ВС России и Беларуси по военному троеборью

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 сентября, в Самарской области завершились чемпионат и открытый Кубок Вооруженных Сил России и Вооруженных Сил Республики Беларусь по военному троеборью. Соревнования проходили на спортивной базе "Черноречье" самарского филиала ЦСКА и на объектах Центрального военного округа - на стрельбище и спортивных площадках войсковых частей Рощинского.

Фото: Ирина Бойкина

Участников и финалистов военного троеборья приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Очень важно, что здесь, в легендарном Рощинском проводятся соревнования, которые носят характер военно-прикладного спорта, самого важного и нужного сейчас в наших особых условиях, - подчеркнул глава региона. - Наши доблестные защитники сегодня вновь, как и их прадеды, встают на защиту нашей Родины, братского Донбасса от нацизма. Я уверен, что каждый из вас готов также сделать все для того, чтобы наша страна жила по своим законам, в соответствии с традициями нашего многонационального народа, сохраняла суверенитет".

Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачетах. Для военнослужащих они максимально приближены к реальным боевым условиям. Военное троеборье как прикладной вид спорта в Вооруженных Силах включает стрельбу из автомата Калашникова из трех положений очередями на расстояние 200 м, метание гранаты на точность на расстояние 40 м с автоматом в руке и кросс с выкладкой на 3 км.

Дмитрий Азаров отметил, что достижения участников соревнований служат примером для всех военнослужащих, которые также совершенствуют свои навыки ведения боя, что позволяет побеждать в самых сложных условиях.

"Я рассчитываю, что традиции военного спорта в нашей стране будут укрепляться, - выразил уверенность губернатор. - Самарская земля, как и по многим другим направлениям, будет опорным регионом. Здесь воспитываются настоящие патриоты, здесь воспитываются настоящие защитники и герои нашего Отечества. Своим примером вы, я уверен, вселите уверенность в бойцов и членов семей военнослужащих, чтобы, как и в предыдущие времена, враг был разбит, а победа была за нами".

По итогам состязаний победителями чемпионата стали: среди округов - Восточный военный округ (ВВО), среди родов войск - Воздушно-десантные войска. Лучшими в открытом Кубке признана также команда ВВО. Сборная Белорусии заняла четвертое место.

"Вы молодцы! Наши Вооруженные Силы - самые сильные на земле, в небесах и на море!" - обратился ко всем участникам начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин.

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