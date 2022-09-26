Дмитрий Азаров поручил в течение суток проверить безопасность образовательных учреждений области

В понедельник, 26 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал оперативное совещание в правительстве региона с минуты молчания по погибшим в Ижевске.

ЧП случилось сегодня утром - мужчина ворвался в школу в Ижевске и устроил стрельбу. По данным Следственного комитета, погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних, ранен 21 человек, среди них 14 детей.

Глава региона дал поручение главам муниципалитетов, министерству образования и науки региона провести проверку защищенности образовательных учреждений области, работы всех систем.

"Главам муниципалитетов, министерству образования во взаимодействии с силами правопорядка обеспечить защиту объектов, провести все необходимые контрольные, проверочные мероприятия в течение суток", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Аналогичная работа будет проведена в отношении учреждений культуры, а также в местах массового пребывания людей.