Дмитрий Азаров поручил в течение суток проверить безопасность образовательных учреждений области

В понедельник, 26 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал оперативное совещание в правительстве региона с минуты молчания по погибшим в Ижевске.
ЧП случилось сегодня утром - мужчина ворвался в школу в Ижевске и устроил стрельбу. По данным Следственного комитета, погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Глава региона дал поручение главам муниципалитетов, министерству образования и науки региона провести проверку защищенности образовательных учреждений области, работы всех систем.
"Главам муниципалитетов, министерству образования во взаимодействии с силами правопорядка обеспечить защиту объектов, провести все необходимые контрольные, проверочные мероприятия в течение суток", - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Аналогичная работа будет проведена в отношении учреждений культуры, а также в местах массового пребывания людей.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость