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Страхование Финансы

Объем страхования авто из Китая вырос в 3 раза, лидером рынка стал HAVAL

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продажи китайских автомобилей с весны этого года в России выросли почти в 3 раза — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК исходя из динамики продаж каско. Наибольший рост продемонстрировали автомобили марки CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — с начала года было продано в 3,3 раза больше полисов для данных авто, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным ВСК, в топ-3 самых востребованных китайских автомобилей в России с начала года вошли:

  1. HAVAL — на данную марку пришлось около 40% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3 раза
  2. GEELY — около 28% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 2,5 раза
  3. CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — более 27% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3,3 раза

Самыми востребованными моделями HAVAL стали кроссоверы F7 и JOLION, GEELY — ATLAS и ATLAS PRO. В линейке CHERY россияне чаще всего выбирают модель TIGGO.

В то же время спрос на некоторые китайские бренды в России снизился, к ним относится: GREAT WALL, BRILLIANCE, HAIMA и LIFAN.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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