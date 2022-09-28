Объем страхования авто из Китая вырос в 3 раза, лидером рынка стал HAVAL

Продажи китайских автомобилей с весны этого года в России выросли почти в 3 раза — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК исходя из динамики продаж каско. Наибольший рост продемонстрировали автомобили марки CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — с начала года было продано в 3,3 раза больше полисов для данных авто, чем за аналогичный период 2021 года.
По данным ВСК, в топ-3 самых востребованных китайских автомобилей в России с начала года вошли:
- HAVAL — на данную марку пришлось около 40% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3 раза
- GEELY — около 28% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 2,5 раза
- CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — более 27% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3,3 раза
Самыми востребованными моделями HAVAL стали кроссоверы F7 и JOLION, GEELY — ATLAS и ATLAS PRO. В линейке CHERY россияне чаще всего выбирают модель TIGGO.
В то же время спрос на некоторые китайские бренды в России снизился, к ним относится: GREAT WALL, BRILLIANCE, HAIMA и LIFAN.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.