АвтоВАЗ и Иран могут договориться о совместном производстве автомобилей

Иран хотел бы заключить с АвтоВАЗом соглашение о совместном производстве автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеша.

"Да, конечно… Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", — ответил Манеш на вопрос, возможно ли заключить соглашение между АвтоВАЗом и Ираном для совместного производства автомобилей.