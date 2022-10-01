Присоединение новых регионов к составу РФ прокомментировали политические и общественные деятели Самарской области

В пятницу, 30 сентября, в Самаре на площади Куйбышева прошла патриотическая акция в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Самарцы собрались на главной площади областной столицы, чтобы проявить солидарность с жителями территорий, где проходил референдум.

Свои комментарии оставили корреспондентам член Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, депутат СГД Дмитрий Холин и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Сегодня на наших глазах творится история. На наших глазах формируется истинное завтра России. Мы приросли четырьмя регионами, которые, конечно, мы восстановим. Мы не забудем то, что было, не забудем фашистов, но всю экономику восстановим, поможем во всех направлениях. И как сказал президент Владимир Владимирович Путин сегодня в своем обращении: такая Россия Западу не нужна, потому что она нужна нам", — выразил мнение Павел Покровский.

Событие 30 сентября прокомментировал и Дмитрий Холин, действующий депутат Самарской губернской думы, а ныне заместитель командира батальона 15-й мотострелковой гвардейской александрийской бригады.

"Наша страна стала еще больше, мы снова восстановили историческую справедливость, и территории, которые объединены общей историей, общей культурой, общей верой, будут жить в одном пространстве. И мы будем общаться без каких-либо границ, без каких-либо проблем, жить в условиях, когда не будет в учебниках сеяться вражда для того, чтобы вкладывать в сознание школьников чувство ненависти к своему соседу. Вот это все уйдет в прошлое, а главное — вместе мы точно сможем жить и развиваться быстрее и лучше. Потому что когда каждый добавляет лучшее, что у него есть, выигрывают все", — подчеркнул Дмитрий Холин.

"Этого события ждали и в освобожденных республиках и областях, этого ждали, и в самой России, и, конечно же, в Самарской области. Сегодня всех нас объединяет общая и твердая убежденность в исторической справедливости совершенного выбора. Именно в такие переломные моменты проверяется зрелость и сила духа нации. Россияне продемонстрировали их в полной мере, поддержав своих соотечественников, долгие годы живших на своей земле, но не у себя на Родине", — считает спикер областной думы Геннадий Котельников.

Он также отметил, что Самарская область оказывала и будет оказывать необходимую помощь и поддержку новым регионам и их жителям.

"Мы убеждены, что сегодня надо поступать именно так. Уверены мы также и в том, что все трудности будут преодолены, надо только усиленно работать в этом направлении. Поздравляю всех жителей Самарской области и новых граждан России с вхождением их регионов в состав РФ и с началом новой эры в истории нашей страны!", — заявил Геннадий Котельников.