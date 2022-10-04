Удача отворачивается от россиянок старше 40: ВСК проанализировал статистику несчастных случаев в стране

Москвичи стали рекордсменами по числу обращений в рамках страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ) — по данным Страхового Дома ВСК на столицу приходится более 11% от общего числа страховых событий.
В рейтинг наиболее травмоопасных регионов также вошла Удмуртия (9%), Башкортостан (8%), Кировская область (5%), Челябинская область (4%). В целом с января по август 2022 года общее число происшествий в рамках НСиБ снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реже всего жертвами несчастных случаев в 2022 году становились россияне в возрасте до 30 лет. Наибольшее число обращений поступило от клиентов в возрасте 40-50 лет (21%) и 30-40 лет (20%). Причем около 62% пострадавших-страхователей — женщины.
В основном результатом несчастных случаев становилась временная нетрудоспособность — 89% страховых событий в 2022 году. Самой частой причиной обращений в 2022 году стали переломы — 6% страховых событий. На втором месте — повреждения из-за падения (3,5%), на третьем — спортивные травмы (2%).
Однако, были зафиксированы и курьезные ЧП — так, 44-летняя жительница Чувашии получила выплату в размере 40 тыс. рублей в связи с травмой, полученной из-за падения на выходе из авто. С аналогичной ситуацией столкнулись автомобилисты Томска и Перми — один из них подвернул ногу, выходя из транспортного средства, другой — прищемил пальцы, оба пострадавших получили от страховой компании по 15 тыс. рублей. Другому пермяку было выплачено 2,5 тыс. рублей в связи с ожогом от борщевика.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.