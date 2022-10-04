Удача отворачивается от россиянок старше 40: ВСК проанализировал статистику несчастных случаев в стране

Москвичи стали рекордсменами по числу обращений в рамках страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ) — по данным Страхового Дома ВСК на столицу приходится более 11% от общего числа страховых событий.

В рейтинг наиболее травмоопасных регионов также вошла Удмуртия (9%), Башкортостан (8%), Кировская область (5%), Челябинская область (4%). В целом с января по август 2022 года общее число происшествий в рамках НСиБ снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реже всего жертвами несчастных случаев в 2022 году становились россияне в возрасте до 30 лет. Наибольшее число обращений поступило от клиентов в возрасте 40-50 лет (21%) и 30-40 лет (20%). Причем около 62% пострадавших-страхователей — женщины.

В основном результатом несчастных случаев становилась временная нетрудоспособность — 89% страховых событий в 2022 году. Самой частой причиной обращений в 2022 году стали переломы — 6% страховых событий. На втором месте — повреждения из-за падения (3,5%), на третьем — спортивные травмы (2%).

Однако, были зафиксированы и курьезные ЧП — так, 44-летняя жительница Чувашии получила выплату в размере 40 тыс. рублей в связи с травмой, полученной из-за падения на выходе из авто. С аналогичной ситуацией столкнулись автомобилисты Томска и Перми — один из них подвернул ногу, выходя из транспортного средства, другой — прищемил пальцы, оба пострадавших получили от страховой компании по 15 тыс. рублей. Другому пермяку было выплачено 2,5 тыс. рублей в связи с ожогом от борщевика.