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Страхование Финансы

Удача отворачивается от россиянок старше 40: ВСК проанализировал статистику несчастных случаев в стране

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Москвичи стали рекордсменами по числу обращений в рамках страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ) — по данным Страхового Дома ВСК на столицу приходится более 11% от общего числа страховых событий.

В рейтинг наиболее травмоопасных регионов также вошла Удмуртия (9%), Башкортостан (8%), Кировская область (5%), Челябинская область (4%). В целом с января по август 2022 года общее число происшествий в рамках НСиБ снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реже всего жертвами несчастных случаев в 2022 году становились россияне в возрасте до 30 лет. Наибольшее число обращений поступило от клиентов в возрасте 40-50 лет (21%) и 30-40 лет (20%). Причем около 62% пострадавших-страхователей — женщины.

В основном результатом несчастных случаев становилась временная нетрудоспособность — 89% страховых событий в 2022 году. Самой частой причиной обращений в 2022 году стали переломы — 6% страховых событий. На втором месте — повреждения из-за падения (3,5%), на третьем — спортивные травмы (2%).

Однако, были зафиксированы и курьезные ЧП — так, 44-летняя жительница Чувашии получила выплату в размере 40 тыс. рублей в связи с травмой, полученной из-за падения на выходе из авто. С аналогичной ситуацией столкнулись автомобилисты Томска и Перми — один из них подвернул ногу, выходя из транспортного средства, другой — прищемил пальцы, оба пострадавших получили от страховой компании по 15 тыс. рублей. Другому пермяку было выплачено 2,5 тыс. рублей в связи с ожогом от борщевика.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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