Важнейшие жизненные ориентиры формируются у воспитанников гимназии Похвистнева

В советское время дети посещали уроки начальной военной подготовки. Сейчас этот предмет исключен из школьной программы. На смену пришли занятия в военно-патриотических клубах и кадетских классах. Не отстаёт от актуальных тенденций времени и гимназия им. С. В. Байменова г. Похвистнево.

Миссия выполнима

В 2014 году на базе гимназии имени С. В. Байменова было сформировано кадетское отделение "Русичи" общевойскового назначения. Сегодня кадетские классы реорганизованы в Центр кадетского образования "Русичи" при Центре детского творчества "Пируэт".

"Миссия программы — воспитание здорового, физически развитого, образованного, ответственного, духовно-нравственного поколения молодёжи в нашем городе, главная задача кадетского отделения — развитие патриотизма, физических и творческих способностей, формирование личностной культуры ребёнка", — поясняет директор гимназии Галина Ивановна Павлова.

Учителя и наставники формируют у кадетов основы военно-патриотического воспитания. Помимо школьных предметов ребята углубленно изучают правоведение, иностранные языки, историю, проходят строевую и огневую подготовку, осваивают приёмы рукопашного боя, занимаются танцами и вокалом. Каждый год они совершенствуются в военно-спортивной подготовке, расширяют свой кругозор.

Кадеты уже сейчас выгодно отличаются от своих сверстников — за короткое время они возмужали и окрепли. Обязывают дисциплина, присяга, погоны и их особое положение.

Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

Воспитанники получают образование в атмосфере особого, приближенного к армейскому, уклада жизни. Образовательная программа кадетов разработана по стандартам кадетских корпусов, но адаптирована к условиям гимназии и города Похвистнево.

Программа обучения кадетов действительно насыщенная. Каждый день ребят начинается с зарядки и вмещает в себя многое: изучение общеобразовательных предметов, активные занятия спортом, посещение студий эстетического и художественного развития, трудовые десанты. Очень важно, что по программе "Кадетского образования" в кадеты принимаются ребята из социально неблагополучных семей, что даёт им шанс стать разносторонне развитыми, образованными.

Достойные трофеи

У "Русичей" сложились свои традиции: торжественное вручение погон, посвящение в кадеты, присяга, присвоение званий, кадетский бал, участие в городском Параде Победы, чествование призывников в ряды Вооруженных Сил России. Кадеты участвуют в Парадах Памяти в Самаре, в Похвистневе, в патриотических международных слетах и форумах, становятся призёрами и победителями конкурсов и соревнований военно-прикладной тематики.

Идейный вдохновитель и руководитель кадетства гимназии — Галина Николаевна Павлова, руководитель Центра детского творчества "Пируэт". Её бессменные помощники-педагоги дополнительного образования Николай Яковлевич Беззубов и Александр Владимирович Лим. Это педагоги, которые беззаветно преданы делу воспитания юных патриотов России.

Благодаря целеустремленности и упорству талантливых наставников, в течение восьми лет "Русичи" становились победителями областного конкурса агитбригад ЮИД, патриотического конкурса вокального и хореографического искусства "Люблю, тебя, Россия!", военно-спортивной игры "Честь имею", постоянными участниками акций "День призывника" и "День милиции".

За последние годы кадеты "Русичи" становились победителями I Всероссийского патриотического конкурса "Сыны и дочери Отечества", международного слёта кадет России и ближнего зарубежья "Кадетское содружество" в Санкт-Петербурге.

Дважды команда "Русичей" побеждала в областных соревнованиях "Зарница Поволжья", где защищала честь Самарской области на уровне ПФО, где среди 14 сильнейших команд занимала 4-е и 6-е место.

Для ребят с такой подготовкой открыты любые дороги, и педагоги прикладывают все усилия для того, чтобы каждый из кадетов выбрал свой собственный и непременно достойный путь!