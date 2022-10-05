Важнейшие жизненные ориентиры формируются у воспитанников гимназии Похвистнева

В советское время дети посещали уроки начальной военной подготовки. Сейчас этот предмет исключен из школьной программы. На смену пришли занятия в военно-патриотических клубах и кадетских классах. Не отстаёт от актуальных тенденций времени и гимназия им. С. В. Байменова г. Похвистнево.
Миссия выполнима
В 2014 году на базе гимназии имени С. В. Байменова было сформировано кадетское отделение "Русичи" общевойскового назначения. Сегодня кадетские классы реорганизованы в Центр кадетского образования "Русичи" при Центре детского творчества "Пируэт".
"Миссия программы — воспитание здорового, физически развитого, образованного, ответственного, духовно-нравственного поколения молодёжи в нашем городе, главная задача кадетского отделения — развитие патриотизма, физических и творческих способностей, формирование личностной культуры ребёнка", — поясняет директор гимназии Галина Ивановна Павлова.
Учителя и наставники формируют у кадетов основы военно-патриотического воспитания. Помимо школьных предметов ребята углубленно изучают правоведение, иностранные языки, историю, проходят строевую и огневую подготовку, осваивают приёмы рукопашного боя, занимаются танцами и вокалом. Каждый год они совершенствуются в военно-спортивной подготовке, расширяют свой кругозор.
Кадеты уже сейчас выгодно отличаются от своих сверстников — за короткое время они возмужали и окрепли. Обязывают дисциплина, присяга, погоны и их особое положение.
Воспитанники получают образование в атмосфере особого, приближенного к армейскому, уклада жизни. Образовательная программа кадетов разработана по стандартам кадетских корпусов, но адаптирована к условиям гимназии и города Похвистнево.
Программа обучения кадетов действительно насыщенная. Каждый день ребят начинается с зарядки и вмещает в себя многое: изучение общеобразовательных предметов, активные занятия спортом, посещение студий эстетического и художественного развития, трудовые десанты. Очень важно, что по программе "Кадетского образования" в кадеты принимаются ребята из социально неблагополучных семей, что даёт им шанс стать разносторонне развитыми, образованными.
Достойные трофеи
У "Русичей" сложились свои традиции: торжественное вручение погон, посвящение в кадеты, присяга, присвоение званий, кадетский бал, участие в городском Параде Победы, чествование призывников в ряды Вооруженных Сил России. Кадеты участвуют в Парадах Памяти в Самаре, в Похвистневе, в патриотических международных слетах и форумах, становятся призёрами и победителями конкурсов и соревнований военно-прикладной тематики.
Идейный вдохновитель и руководитель кадетства гимназии — Галина Николаевна Павлова, руководитель Центра детского творчества "Пируэт". Её бессменные помощники-педагоги дополнительного образования Николай Яковлевич Беззубов и Александр Владимирович Лим. Это педагоги, которые беззаветно преданы делу воспитания юных патриотов России.
Благодаря целеустремленности и упорству талантливых наставников, в течение восьми лет "Русичи" становились победителями областного конкурса агитбригад ЮИД, патриотического конкурса вокального и хореографического искусства "Люблю, тебя, Россия!", военно-спортивной игры "Честь имею", постоянными участниками акций "День призывника" и "День милиции".
За последние годы кадеты "Русичи" становились победителями I Всероссийского патриотического конкурса "Сыны и дочери Отечества", международного слёта кадет России и ближнего зарубежья "Кадетское содружество" в Санкт-Петербурге.
Дважды команда "Русичей" побеждала в областных соревнованиях "Зарница Поволжья", где защищала честь Самарской области на уровне ПФО, где среди 14 сильнейших команд занимала 4-е и 6-е место.
Для ребят с такой подготовкой открыты любые дороги, и педагоги прикладывают все усилия для того, чтобы каждый из кадетов выбрал свой собственный и непременно достойный путь!
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.