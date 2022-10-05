Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину

Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

Вечные ценности

Национальный проект "Образование" охватывает самые разные стороны жизни россиян. В его рамках с января 2021 года в нашей стране особое внимание уделено программе "Патриотическое воспитание граждан РФ". Воплощение в жизнь этого важнейшего направления в работе с детьми и молодежью доверено в первую очередь учителям. Патриотическое воспитание подрастающего поколения — сверхважная задача современной системы образования. Именно в эти годы есть все предпосылки для привития ему священного чувства любви к Родине.

В Северо-Восточном образовательном округе педагоги воспитывают чувство патриотизма у детей и подростков через самые разные формы. Это и окружные конференции, патриотические чтения, классные часы, посвященные государственным праздникам; акции, уроки мужества, фестивали, военно-патриотические клубы, военно-спортивные игры, встречи с ветеранами войн; конкурсы патриотической песни, чтецов, сочинений, плакатов, благоустройство территорий братских могил, возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям.

Все они направлены на пробуждение в детях искорки любви к своей малой родине, своему Отечеству, уважения к истории своей страны и героям, ее защищавшим и защищающим. Опыт педагогов округа говорит о том, что дети и подростки активно представляют свою гражданскую позицию, участвуя в Днях воинской славы России и Днях Героев Отечества, и таких акциях, как "Георгиевская ленточка", "Подарок ветерану", "Связь поколений — связь времен", "Российскому воинству посвящается".

Дань уважения

Патриотические чувства у ребят вызывают и такие дорогие для каждого россиянина символы как Пост № 1 на районных и городских мероприятиях, акции "Вахта Памяти", "Окна Победы", "Бессмертный полк", "Наследие Победы", "Диалоги с Героями", "Диктант Победы" и другие, ведь они — искренняя дань уважения старшему поколению, землякам, всем соотечественникам за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Каждый год в таких мероприятиях принимают участие абсолютное большинство учащихся округа.

Клуб "Плацдарм" школы села Старый Аманак готовит учеников к службе в армии Программа воспитания подростков, разработанная руководством военно-патриотического клуба "Плацдарм" в селе Старый Аманак Похвистневского района, дает ребятам всестороннее развитие, укрепляет их физически, знакомит с военной техникой и воинскими профессиями.

"Все более популярными у нашей молодежи становятся военно-патриотические клубы, — отмечает руководитель Северо-Восточного управления Александр Николаевич Каврын. — В настоящее время в нашем округе действуют девять таких клубов. Каждый из них имеет свои традиции и положительные результаты воспитательной работы, которые не остаются незамеченными. Так, по итогам деятельности по патриотическому воспитанию учащихся военно-патриотический клуб "Плацдарм" школы им. А. М. Шулайкина села Старый Аманак, которым руководит Рамиль Сулейманович Мухаметзянов, награжден благодарственным письмом губернатора Самарской области".

Статус областной стажерской площадки за значительные успехи, современные подходы и неординарные формы патриотического воспитания учеников есть у школы имени Героя Советского Союза М. К. Овсянникова села Исаклы.

Юная смена

Педагоги ведут с подрастающим поколением постоянную и планомерную работу с самого раннего возраста: дошколята участвуют в игре "Зарничка", учащиеся старших классов проходят закалку в военно-спортивной игре "Орленок", которая переросла рамки Северо-Восточного округа, став межрайонной.

Важное мероприятие — окружной этап областных соревнований по военно-спортивной игре "Зарница", организованных Самарским региональным отделением партии "Единая Россия". Учащиеся кадетских классов Похвистневской гимназии им. Сергея Васильевича Байменова в 2020 и 2021 годах представляли Самарскую область на игре "Зарница Поволжья", где заняли шестое и четвертое места.

С 2014 года в школах округа проводятся торжественные церемонии посвящения учащихся в кадеты и прощания с кадетским знаменем, кадетский бал. Два года подряд с 1 по 5 ноября юнармейцы и кадеты города Похвистнево, Исаклинского, Похвистневского, Камышлинского и Клявлинского районов проводят мини-парады для участников Великой Отечественной войны. Для тех, кто не имеет возможности посетить праздничные мероприятия 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.

В Исаклинской школе кадетское воспитание основано на беззаветном служении Родине Кадетскому движению в России более 300 лет. Сегодня оно набирает популярность. Развитие его во многом определяет ход российской истории. Это хорошо понимают в Исаклинской школе и уделяют военно-патриотическому воспитанию учащихся особое внимание.

Кадеты гимназии Похвистнево, Похвистневской школы № 3 и военно-патриотический клуб "Регион-63" школы с. Исаклы дважды были удостоены права маршировать на параде Памяти на площади Куйбышева.

Учителя уверены, что воспитанники кадетских классов искренне гордятся своим Отечеством и его историей.

Эстафету патриотического настроя продолжают юнармейцы школ Северо-Восточного округа. ЮНАРМИЯ как общественное и военно-патритическое движение юного поколения набирает популярность, ряды его участников быстро растут. Юнармейцы интересуются историей России, ее героями, выдающимися учеными и полководцами. Юнармейский отряд есть в каждой школе округа — 979 учащихся объединены в 43 отряда.

Важнейшие жизненные ориентиры формируются у воспитанников гимназии Похвистнева В советское время дети посещали уроки начальной военной подготовки. Сейчас этот предмет исключен из школьной программы. На смену пришли занятия в военно-патриотических клубах и кадетских классах. Не отстаёт от актуальных тенденций времени и гимназия им. С. В. Байменова г. Похвистнево.

На площади Куйбышева областного центра в "Марше Калашникова", приуроченном к 100-летию со дня рождения оружейника приняли участие 47 парадных юнармейских расчетов муниципальных районов и городских округов Самарской области в количестве более 2000 юнармейцев. Там были представлены и территории Северо-Восточного образовательного округа.

В воспитательную систему школ округа органично вошли и детские общественные объединения. По признанию педагогов, в них у ребят формируются лидерские качества, готовность к общественно полезной деятельности. 1898 учащихся 39 образовательных учреждений округа присоединились к Российскому движению школьников. Дети в этой организации развиваются и занимаются полезными делами в гармонии со своими интересами и потребностями. Ребята в течение года принимали активное участие во всероссийских проектах РДШ.

Воспитание через прошлое

Энтузиасты школьного музея села Рысайкино продолжают исследовательскую работу История краеведческого музея сельской школы насчитывает почти четверть века. Сегодня музей — центр патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения.

Работа школьных музеев, по опыту учителей, также очень эффективное средство гражданско-патриотического воспитания учеников. На базе образовательных учреждений округа создано 26 школьных музеев, оформлен 21 уголок для юных патриотов. Музеи проводят более 1200 учебных занятий и свыше 580 мероприятий в год.

Ежегодно учащиеся — активисты школьных музеев принимают участие в окружных и областных конкурсах. В апреле 2022 года состоялся окружной этап областного конкурса "Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества". Он прошел в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества", победителями которого признаны музей боевой славы Губернского колледжа города Похвистнево, краеведческий музей школы с. Среднее Аверкино и краеведческий музей Султангуловского филиала школы им. Н. Ф. Ижедерова с. Рысайкино.

В двух школах созданы виртуальные музеи. Это школа № 1 города Похвистнево и Похвистневская гимназия им. С. В. Байменова. В 2020 году — году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, учащиеся округа собрали и направили на интернет-портал Всероссийского проекта "Дорога памяти" более 500 фотодокументов, пополнив материалами школьные краеведческие музеи.

16 образовательных учреждений приняли участие в федеральном проекте "Парта Героя". Одна из Парт Героя была открыта 17 марта 2022 года в Староаманакской школе Похвистневского района. Появился символ Памяти в честь Героя Ивана Сергеевича Афанасьева 1988 года рождения, который родился в этом селе и учился в этой школе. Иван погиб в марте 2022 года во время боевого вылета, выполняя свой служебный долг в ходе специальной операции на Украине. 25 марта 2022 года он был посмертно награждён орденом Мужества. ВПК "Плацдарм", воспитавший Ивана Афанасьева, будет носить его имя.

Патриотические чтения стали главной формой воспитательной работы в Старопохвистневской школе Одна из главных целей в воспитательной деятельности школы им П. В. Кравцова села Старопохвистнево — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для ее воплощения в жизнь в школе традиционно проходят различные мероприятия, самое масштабное из которых — ежегодные Патриотические чтения.

В молодежи уверены

"Юнармейские отряды, военно-патриотические клубы, кадетские классы, Российское движение школьников, школьные музеи — все эти объединения единомышленников влияют на формирование у юного поколения высокого патриотического сознания, — не сомневается руководитель Северо-Восточного округа. — А также идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, сохранению и приумножению воинских традиций".

Добавим, в Северо-Восточном округе образования активно развивается волонтерское движение. Волонтеры — постоянные участники Всероссийских акций "Блокадный хлеб", "Георгиевская лента", "Сад Победы".

"Педагоги нашего округа продолжают вести активную и эффективную работу по воспитанию гражданина России, — заключает Александр Каврын. — Мы учитываем в этой работе не только общегосударственные ценности, но и региональные и муниципальные традиции. Уверены, что наша молодежь нас не подведет: будет правильно и честно жить, любить Родину. Патриотизм — это преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, готовность к его защите".