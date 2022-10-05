Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину

Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.
Вечные ценности
Национальный проект "Образование" охватывает самые разные стороны жизни россиян. В его рамках с января 2021 года в нашей стране особое внимание уделено программе "Патриотическое воспитание граждан РФ". Воплощение в жизнь этого важнейшего направления в работе с детьми и молодежью доверено в первую очередь учителям. Патриотическое воспитание подрастающего поколения — сверхважная задача современной системы образования. Именно в эти годы есть все предпосылки для привития ему священного чувства любви к Родине.
В Северо-Восточном образовательном округе педагоги воспитывают чувство патриотизма у детей и подростков через самые разные формы. Это и окружные конференции, патриотические чтения, классные часы, посвященные государственным праздникам; акции, уроки мужества, фестивали, военно-патриотические клубы, военно-спортивные игры, встречи с ветеранами войн; конкурсы патриотической песни, чтецов, сочинений, плакатов, благоустройство территорий братских могил, возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям.
Все они направлены на пробуждение в детях искорки любви к своей малой родине, своему Отечеству, уважения к истории своей страны и героям, ее защищавшим и защищающим. Опыт педагогов округа говорит о том, что дети и подростки активно представляют свою гражданскую позицию, участвуя в Днях воинской славы России и Днях Героев Отечества, и таких акциях, как "Георгиевская ленточка", "Подарок ветерану", "Связь поколений — связь времен", "Российскому воинству посвящается".
Дань уважения
Патриотические чувства у ребят вызывают и такие дорогие для каждого россиянина символы как Пост № 1 на районных и городских мероприятиях, акции "Вахта Памяти", "Окна Победы", "Бессмертный полк", "Наследие Победы", "Диалоги с Героями", "Диктант Победы" и другие, ведь они — искренняя дань уважения старшему поколению, землякам, всем соотечественникам за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Каждый год в таких мероприятиях принимают участие абсолютное большинство учащихся округа.
"Все более популярными у нашей молодежи становятся военно-патриотические клубы, — отмечает руководитель Северо-Восточного управления Александр Николаевич Каврын. — В настоящее время в нашем округе действуют девять таких клубов. Каждый из них имеет свои традиции и положительные результаты воспитательной работы, которые не остаются незамеченными. Так, по итогам деятельности по патриотическому воспитанию учащихся военно-патриотический клуб "Плацдарм" школы им. А. М. Шулайкина села Старый Аманак, которым руководит Рамиль Сулейманович Мухаметзянов, награжден благодарственным письмом губернатора Самарской области".
Статус областной стажерской площадки за значительные успехи, современные подходы и неординарные формы патриотического воспитания учеников есть у школы имени Героя Советского Союза М. К. Овсянникова села Исаклы.
Юная смена
Педагоги ведут с подрастающим поколением постоянную и планомерную работу с самого раннего возраста: дошколята участвуют в игре "Зарничка", учащиеся старших классов проходят закалку в военно-спортивной игре "Орленок", которая переросла рамки Северо-Восточного округа, став межрайонной.
Важное мероприятие — окружной этап областных соревнований по военно-спортивной игре "Зарница", организованных Самарским региональным отделением партии "Единая Россия". Учащиеся кадетских классов Похвистневской гимназии им. Сергея Васильевича Байменова в 2020 и 2021 годах представляли Самарскую область на игре "Зарница Поволжья", где заняли шестое и четвертое места.
С 2014 года в школах округа проводятся торжественные церемонии посвящения учащихся в кадеты и прощания с кадетским знаменем, кадетский бал. Два года подряд с 1 по 5 ноября юнармейцы и кадеты города Похвистнево, Исаклинского, Похвистневского, Камышлинского и Клявлинского районов проводят мини-парады для участников Великой Отечественной войны. Для тех, кто не имеет возможности посетить праздничные мероприятия 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.
Кадеты гимназии Похвистнево, Похвистневской школы № 3 и военно-патриотический клуб "Регион-63" школы с. Исаклы дважды были удостоены права маршировать на параде Памяти на площади Куйбышева.
Учителя уверены, что воспитанники кадетских классов искренне гордятся своим Отечеством и его историей.
Эстафету патриотического настроя продолжают юнармейцы школ Северо-Восточного округа. ЮНАРМИЯ как общественное и военно-патритическое движение юного поколения набирает популярность, ряды его участников быстро растут. Юнармейцы интересуются историей России, ее героями, выдающимися учеными и полководцами. Юнармейский отряд есть в каждой школе округа — 979 учащихся объединены в 43 отряда.
На площади Куйбышева областного центра в "Марше Калашникова", приуроченном к 100-летию со дня рождения оружейника приняли участие 47 парадных юнармейских расчетов муниципальных районов и городских округов Самарской области в количестве более 2000 юнармейцев. Там были представлены и территории Северо-Восточного образовательного округа.
В воспитательную систему школ округа органично вошли и детские общественные объединения. По признанию педагогов, в них у ребят формируются лидерские качества, готовность к общественно полезной деятельности. 1898 учащихся 39 образовательных учреждений округа присоединились к Российскому движению школьников. Дети в этой организации развиваются и занимаются полезными делами в гармонии со своими интересами и потребностями. Ребята в течение года принимали активное участие во всероссийских проектах РДШ.
Воспитание через прошлое
Работа школьных музеев, по опыту учителей, также очень эффективное средство гражданско-патриотического воспитания учеников. На базе образовательных учреждений округа создано 26 школьных музеев, оформлен 21 уголок для юных патриотов. Музеи проводят более 1200 учебных занятий и свыше 580 мероприятий в год.
Ежегодно учащиеся — активисты школьных музеев принимают участие в окружных и областных конкурсах. В апреле 2022 года состоялся окружной этап областного конкурса "Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества". Он прошел в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества", победителями которого признаны музей боевой славы Губернского колледжа города Похвистнево, краеведческий музей школы с. Среднее Аверкино и краеведческий музей Султангуловского филиала школы им. Н. Ф. Ижедерова с. Рысайкино.
В двух школах созданы виртуальные музеи. Это школа № 1 города Похвистнево и Похвистневская гимназия им. С. В. Байменова. В 2020 году — году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, учащиеся округа собрали и направили на интернет-портал Всероссийского проекта "Дорога памяти" более 500 фотодокументов, пополнив материалами школьные краеведческие музеи.
16 образовательных учреждений приняли участие в федеральном проекте "Парта Героя". Одна из Парт Героя была открыта 17 марта 2022 года в Староаманакской школе Похвистневского района. Появился символ Памяти в честь Героя Ивана Сергеевича Афанасьева 1988 года рождения, который родился в этом селе и учился в этой школе. Иван погиб в марте 2022 года во время боевого вылета, выполняя свой служебный долг в ходе специальной операции на Украине. 25 марта 2022 года он был посмертно награждён орденом Мужества. ВПК "Плацдарм", воспитавший Ивана Афанасьева, будет носить его имя.
В молодежи уверены
"Юнармейские отряды, военно-патриотические клубы, кадетские классы, Российское движение школьников, школьные музеи — все эти объединения единомышленников влияют на формирование у юного поколения высокого патриотического сознания, — не сомневается руководитель Северо-Восточного округа. — А также идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, сохранению и приумножению воинских традиций".
Добавим, в Северо-Восточном округе образования активно развивается волонтерское движение. Волонтеры — постоянные участники Всероссийских акций "Блокадный хлеб", "Георгиевская лента", "Сад Победы".
"Педагоги нашего округа продолжают вести активную и эффективную работу по воспитанию гражданина России, — заключает Александр Каврын. — Мы учитываем в этой работе не только общегосударственные ценности, но и региональные и муниципальные традиции. Уверены, что наша молодежь нас не подведет: будет правильно и честно жить, любить Родину. Патриотизм — это преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, готовность к его защите".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.