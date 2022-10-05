Энтузиасты школьного музея села Рысайкино продолжают исследовательскую работу

История краеведческого музея сельской школы насчитывает почти четверть века. Сегодня музей — центр патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения.

Отражение жизни

По своему профилю музей в Рысайкино краеведческий. Он воссоздает страницы истории школы, рассказывает о знаменитых земляках, местных традициях и культуре, выпускниках, учителях.

В октябре 1997 года в школе чувашского села Султангулово появился кружок "Национальный фольклор" под руководством Нины Ивановны Погильдяковой, учителя родного языка. В ходе работы кружка возникла идея создания краеведческого музея. Целый год собирали по селу старинные вещи, записывали рассказы старожилов.

В 1998 учебном году 19 мая состоялось открытие музея, которое доверили писательнице и краеведу Александре Николаевне Михайловой.

Красочные стенды, буклеты, альбомы сегодня рассказывают о той или иной странице истории поселения.

Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

Музей состоит из трех смежных помещений. В одной из комнат — экспозиции по истории села, школы, колхоза, разделы "Учителя-ветераны", "Место службы — Афганистан", "Чечня". Другая оформлена под стиль старинной чувашской избы: рисунок печи, ткацкий станок, старинная кровать, стол, скамейка, предметы домашнего обихода. Третье помещение — коридор оформлен стендами с чувашской вышивкой, материалами о народном фольклоре села Султангулово "Спасибо им за добрый талант", альбомами, фотографиями с праздников, работами детей.

В школьном музее есть уголок школьника, в котором представлены школьные принадлежности учащихся 60-х годов, а также стенды "Герои — наши земляки" об участниках Великой Отечественной войны, "Спорт — сила, молодость, красота".

"Эта экспозиция посвящена нашему земляку Василию Романовичу Матвееву, прославленному спортсмену, мастеру спорта по лёгкой атлетике и лыжному спорту СССР и России, многократному чемпиону Республики Татарстан, России, Европы и мира, 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны и труда, представителю учительской династии", — рассказывает директор школы села Рысайкино Луиза Васильевна Андреева.

Родина во всем

Экспозиция "Шура Анна" посвящена писательнице Александре Николаевне Михайловой.

"Обращая мысленно взор в прошлое, я глядела в тот век, где мои корни, люди, которые были современниками дедов моих. К такому прошлому я люблю приникать, думая о своей родине. Родина во всем: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине. Душа корнями уходит в родную почву" (Из воспоминаний А.Н. Михайловой).

В центре внимания ее творчества мир чувств человека, богатство его души. Зачарованные красотой земли, родной природы, красотой людей, герои произведений писательницы ни на минуту не остаются праздными созерцателями, они способны видеть, переживать, действовать.

Работа в школьном музее продолжается. В 2020 году был дан старт новому проекту "Бессмертный полк". Руководитель музея Нина Ивановна вместе с учителем начальных классов Галиной Зиновьевной Мордовской оформили стенд, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны.

"Год за годом, день за днем растут и умножаются славные дела неутомимого педагога-руководителя школьного музея Нины Ивановны Погильдяковой, — отмечает Луиза Васильевна. — Благодаря ее огромному вкладу, музей становится известным не только в Похвистневском районе, но и в области".

Об этом свидетельствуют достижения и награды музея. В 2020 году — диплом за первое место в областном конкурсе музеев образовательных организаций, посвященном 75-летию Победы; в 2021 — диплом за второе место в областном этапе Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса "Воспитать человека" в номинации "Лучший воспитатель школьного музея"; 2022 год — диплом за второе место в районном конкурсе музеев "Память", грамота за первое место в окружном этапе областного конкурса "Лучший музей (музейная экспозиция), посвященного увековечению памяти "Защитникам Отечества".

Музей всегда находится в поиске новых идей и проектов.