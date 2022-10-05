Патриотические чтения стали главной формой воспитательной работы в Старопохвистневской школе

Одна из главных целей в воспитательной деятельности школы им П. В. Кравцова села Старопохвистнево — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для ее воплощения в жизнь в школе традиционно проходят различные мероприятия, самое масштабное из которых — ежегодные Патриотические чтения.

Неразрывная связь

Самарская область — регион, в котором активно ведется работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Старопохвистневская школа вносит свой вклад в это движение. С 2015 года Патриотические чтения Старопохвистневской школы получили статус окружных.

"Цель их проведения — воспитать у наших ребят чувства гражданственности, ответственности за свои поступки на примере подвигов предыдущих поколений, чувства гордости за историю Отечества с помощью лучших произведений литературы патриотической тематики, используя новые подходы к воплощению патриотической темы, развитие детского и молодежного театрального, художественного и ораторского творчества", — поясняет и. о. директора школы Елена Александровна Шияпова.

Школьные Патриотические чтения традиционно посвящаются значимым событиям: выводу советских войск из Афганистана, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню начала Сталинградской битвы и другим важнейшим вехам в истории нашей страны.

Чтения включают в себя несколько конкурсных мероприятий: конкурс чтецов, конкурс бардовской песни, конкурс агитбригад, конкурс театральных коллективов.

Педагоги и учащиеся школ Северо-Восточного образовательного округа принимают активное участие в Патриотических чтениях. Старопохвистневская школа ежегодно принимает до 400 гостей, и это очень радует организаторов мероприятия.

Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

"В условиях школы патриотизм прививается при приобщении к литературе и работе с историческими материалами, которые раскрывают традиции нашего народа, героическую борьбу, подвиги военных лет", — отмечает Елена Александровна.

Самая яркая, красочная, запоминающаяся номинация на Патриотических чтениях — конкурс школьных агитбригад. Каждое выступление — это живое и выразительное освещение выбранного ребятами эпизода Великой Отечественной войны или событий в тылу. В этих мини-зарисовках отражается неразрывная связь с литературным наследием. Дети рассказывают о своих земляках, родственниках, важных моментах развития общества в сложнейшее трагическое время. Каждый участник, готовя творческий номер, проникается особенностью эпохи, важностью события, становится неразрывной нитью, связывающей прошлое и настоящее.

Защита и опора

В Старопохвистневской школе созданы две агитбригады: из учеников начальной школы "Юные патриоты" и из старшеклассников "Патриоты России".

"Интересный факт — старшеклассники сами решили, что в старшей группе будут только парни, потому что они наша защита и опора, — рассказывает руководитель школы. — Сколько воодушевления, гордости за своих предков, свою страну звучит в каждой реплике! Мы, педагоги, глубоко убеждены, что привлечение к участию в подобных мероприятиях будет крепким стержнем в формировании у ребят бережного отношения к истории своей страны, в воспитании настоящего гражданина Отечества".

Учащиеся школы — ежегодные победители и призёры областного конкурса агитбригад и театральных коллективов "И помнит мир спасённый…"

Патриотические чтения — одно из центральных событий учебного года не только для школы им. П. В. Кравцова села Старопохвистнево, но и для всех школ Северо-Восточного округа. Ежегодно мероприятие привлекает участников со всех его уголков. Педагоги и учащиеся округа неизменно уделяют внимание Патриотическим чтениям, вносят свой вклад в зрелищную и разнообразную программу.

Тематика Окружных Патриотических чтений разная, однако стержень неизменен — любовь к Отчизне, почитание подвига воинов-защитников, созидателей российской государственности.