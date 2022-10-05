Патриотические чтения стали главной формой воспитательной работы в Старопохвистневской школе

Одна из главных целей в воспитательной деятельности школы им П. В. Кравцова села Старопохвистнево — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для ее воплощения в жизнь в школе традиционно проходят различные мероприятия, самое масштабное из которых — ежегодные Патриотические чтения.
Неразрывная связь
Самарская область — регион, в котором активно ведется работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Старопохвистневская школа вносит свой вклад в это движение. С 2015 года Патриотические чтения Старопохвистневской школы получили статус окружных.
"Цель их проведения — воспитать у наших ребят чувства гражданственности, ответственности за свои поступки на примере подвигов предыдущих поколений, чувства гордости за историю Отечества с помощью лучших произведений литературы патриотической тематики, используя новые подходы к воплощению патриотической темы, развитие детского и молодежного театрального, художественного и ораторского творчества", — поясняет и. о. директора школы Елена Александровна Шияпова.
Школьные Патриотические чтения традиционно посвящаются значимым событиям: выводу советских войск из Афганистана, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню начала Сталинградской битвы и другим важнейшим вехам в истории нашей страны.
Чтения включают в себя несколько конкурсных мероприятий: конкурс чтецов, конкурс бардовской песни, конкурс агитбригад, конкурс театральных коллективов.
Педагоги и учащиеся школ Северо-Восточного образовательного округа принимают активное участие в Патриотических чтениях. Старопохвистневская школа ежегодно принимает до 400 гостей, и это очень радует организаторов мероприятия.
"В условиях школы патриотизм прививается при приобщении к литературе и работе с историческими материалами, которые раскрывают традиции нашего народа, героическую борьбу, подвиги военных лет", — отмечает Елена Александровна.
Самая яркая, красочная, запоминающаяся номинация на Патриотических чтениях — конкурс школьных агитбригад. Каждое выступление — это живое и выразительное освещение выбранного ребятами эпизода Великой Отечественной войны или событий в тылу. В этих мини-зарисовках отражается неразрывная связь с литературным наследием. Дети рассказывают о своих земляках, родственниках, важных моментах развития общества в сложнейшее трагическое время. Каждый участник, готовя творческий номер, проникается особенностью эпохи, важностью события, становится неразрывной нитью, связывающей прошлое и настоящее.
Защита и опора
В Старопохвистневской школе созданы две агитбригады: из учеников начальной школы "Юные патриоты" и из старшеклассников "Патриоты России".
"Интересный факт — старшеклассники сами решили, что в старшей группе будут только парни, потому что они наша защита и опора, — рассказывает руководитель школы. — Сколько воодушевления, гордости за своих предков, свою страну звучит в каждой реплике! Мы, педагоги, глубоко убеждены, что привлечение к участию в подобных мероприятиях будет крепким стержнем в формировании у ребят бережного отношения к истории своей страны, в воспитании настоящего гражданина Отечества".
Учащиеся школы — ежегодные победители и призёры областного конкурса агитбригад и театральных коллективов "И помнит мир спасённый…"
Патриотические чтения — одно из центральных событий учебного года не только для школы им. П. В. Кравцова села Старопохвистнево, но и для всех школ Северо-Восточного округа. Ежегодно мероприятие привлекает участников со всех его уголков. Педагоги и учащиеся округа неизменно уделяют внимание Патриотическим чтениям, вносят свой вклад в зрелищную и разнообразную программу.
Тематика Окружных Патриотических чтений разная, однако стержень неизменен — любовь к Отчизне, почитание подвига воинов-защитников, созидателей российской государственности.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.