Музей Боевой славы губернского колледжа Похвистнева стал первым в областном конкурсе "Герои Отечества"

В Похвистневском губернском колледже действует музей Боевой славы 85-й отдельной морской стрелковой бригады.

Хранители памяти

Музей открылся 1 ноября 2018 года — в день начала формирования бригады в Похвистнево в далеком 1941 году. Идея создания музея принадлежит самарцу — руководителю ВИК "Братишка", ветерану морской пехоты Александру Ивановичу Ильину. Открытие экспозиции было включено в План областных мероприятий "Парада Памяти".

Руководить музеем директор колледжа Вадим Геннадьевич Иванов пригласил краеведа Татьяну Петровну Потапову. В основу концепции размещения экспонатов было положено воспроизведение условий фронтового блиндажа. Под руководством методиста Фаины Бакировны Лукьяновой быстро сделали фон — натянули защитную сетку, повесили старые фонари, настелили на пол покрытие. Активное участие в этом приняли ребята-плотники под началом мастера производственного обучения Геннадия Дмитриевича Пронькина, бывшего моряка.

Одновременно с оформлением велась поисковая работа. "Ребята установили связь с несколькими ветеранами бригады, — рассказывает Вадим Геннадьевич. — Среди них вице-адмирал, академик РАН Ашот Аракелович Саркисов, который написал автобиографическую книгу. Именно на его воспоминаниях строилась первая экскурсия музея. Ветеран нам передал много материалов".

Первые экспонаты прислали поисковые отряды города Электрогорска Московской области, Самары, Казани. В музее собрано более 350 предметов и документов, которые отдали в дар ветераны армии и флота и преподаватели колледжа.

Моряки и пехотинцы в далеком 1941-м стояли на постое в домах жителей сел Старый Аманак, Малое Ибряйкино, Старое Похвистнево, Среднее Аверкино. Внуки тех, кто в то время были детьми, поделились их воспоминаниями о моряках. Житель села Малое Ибряйкино Сергей Иваняков передал музею топорик, который оставили на память бойцы в декабре 1941 г. — в доме Иваняковых тогда находился штаб батальона.

Первая экскурсия прошла с элементами театрализации и использованием экспонатов. Подготовила экскурсоводов-учащихся колледжа преподаватель истории Светлана Николаевна Мешкова. Свыше 40 экскурсий в год посещает более 500 человек. На них разрешается примерить буденовку, бескозырку, каску, плащ-палатку. Появилась интерактивная часть: из подвала достали электрифицированные стенды советского времени по изучению стрелкового оружия. Мальчишки на переменах забегают посмотреть новые экспонаты.

Прикосновение к прошлому

В музее демонстрируется фильм о параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, в котором принимала участие и 85-я бригада. Ребята наладили связь с музеем "Боевой славы Парада 7 ноября в Куйбышеве" Технического лицея Самары. Вместе с педагогами они дважды были на Параде Памяти в областном центре.

Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

В 2019 и 2020 гг. активисты музея провели две поисковых экспедиции в места боев 85 бригады. Они два раза побывали в пос. Ондозеро Муезерского района Республики Карелия, где в сентябре 1942 г. погибло 150 моряков и пехотинцев.

"Спонсором поездки выступили колледж и внучатый племянник нашего земляка Анатолия Бурденюка, погибшего в экипаже Николая Гастелло 26 июня 1941 г., Евгений Бурденюк, — рассказывает Татьяна Петровна. — Мы общались с жителями поселка, местными поисковыми отрядами, собрали военные трофеи на местах боев бригады. Это было незабываемо".

Музей участвует в шествии "Бессмертного полка", Днях воинской славы, военно-спортивной игре "Зарница".

Важным событием этого года стало открытие памятника морякам и пехотинцам 85-й отдельной морской стрелковой бригады. Инициатором его создания был колледж, который поддержала городская администрация и лично Глава г. Похвистнево Сергей Петрович Попов. Активисты музея собирали деньги на якорь. На открытии были ветераны, моряки из Самары, жители губернии.

В этом году музей боевой славы 85-й отдельной морской стрелковой бригады занял первое место среди музеев учреждений профобразования в областном конкурсе "Герои Отечества".