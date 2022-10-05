Музей Боевой славы губернского колледжа Похвистнева стал первым в областном конкурсе "Герои Отечества"

В Похвистневском губернском колледже действует музей Боевой славы 85-й отдельной морской стрелковой бригады.
Хранители памяти
Музей открылся 1 ноября 2018 года — в день начала формирования бригады в Похвистнево в далеком 1941 году. Идея создания музея принадлежит самарцу — руководителю ВИК "Братишка", ветерану морской пехоты Александру Ивановичу Ильину. Открытие экспозиции было включено в План областных мероприятий "Парада Памяти".
Руководить музеем директор колледжа Вадим Геннадьевич Иванов пригласил краеведа Татьяну Петровну Потапову. В основу концепции размещения экспонатов было положено воспроизведение условий фронтового блиндажа. Под руководством методиста Фаины Бакировны Лукьяновой быстро сделали фон — натянули защитную сетку, повесили старые фонари, настелили на пол покрытие. Активное участие в этом приняли ребята-плотники под началом мастера производственного обучения Геннадия Дмитриевича Пронькина, бывшего моряка.
Одновременно с оформлением велась поисковая работа. "Ребята установили связь с несколькими ветеранами бригады, — рассказывает Вадим Геннадьевич. — Среди них вице-адмирал, академик РАН Ашот Аракелович Саркисов, который написал автобиографическую книгу. Именно на его воспоминаниях строилась первая экскурсия музея. Ветеран нам передал много материалов".
Первые экспонаты прислали поисковые отряды города Электрогорска Московской области, Самары, Казани. В музее собрано более 350 предметов и документов, которые отдали в дар ветераны армии и флота и преподаватели колледжа.
Моряки и пехотинцы в далеком 1941-м стояли на постое в домах жителей сел Старый Аманак, Малое Ибряйкино, Старое Похвистнево, Среднее Аверкино. Внуки тех, кто в то время были детьми, поделились их воспоминаниями о моряках. Житель села Малое Ибряйкино Сергей Иваняков передал музею топорик, который оставили на память бойцы в декабре 1941 г. — в доме Иваняковых тогда находился штаб батальона.
Первая экскурсия прошла с элементами театрализации и использованием экспонатов. Подготовила экскурсоводов-учащихся колледжа преподаватель истории Светлана Николаевна Мешкова. Свыше 40 экскурсий в год посещает более 500 человек. На них разрешается примерить буденовку, бескозырку, каску, плащ-палатку. Появилась интерактивная часть: из подвала достали электрифицированные стенды советского времени по изучению стрелкового оружия. Мальчишки на переменах забегают посмотреть новые экспонаты.
Прикосновение к прошлому
В музее демонстрируется фильм о параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, в котором принимала участие и 85-я бригада. Ребята наладили связь с музеем "Боевой славы Парада 7 ноября в Куйбышеве" Технического лицея Самары. Вместе с педагогами они дважды были на Параде Памяти в областном центре.
В 2019 и 2020 гг. активисты музея провели две поисковых экспедиции в места боев 85 бригады. Они два раза побывали в пос. Ондозеро Муезерского района Республики Карелия, где в сентябре 1942 г. погибло 150 моряков и пехотинцев.
"Спонсором поездки выступили колледж и внучатый племянник нашего земляка Анатолия Бурденюка, погибшего в экипаже Николая Гастелло 26 июня 1941 г., Евгений Бурденюк, — рассказывает Татьяна Петровна. — Мы общались с жителями поселка, местными поисковыми отрядами, собрали военные трофеи на местах боев бригады. Это было незабываемо".
Музей участвует в шествии "Бессмертного полка", Днях воинской славы, военно-спортивной игре "Зарница".
Важным событием этого года стало открытие памятника морякам и пехотинцам 85-й отдельной морской стрелковой бригады. Инициатором его создания был колледж, который поддержала городская администрация и лично Глава г. Похвистнево Сергей Петрович Попов. Активисты музея собирали деньги на якорь. На открытии были ветераны, моряки из Самары, жители губернии.
В этом году музей боевой славы 85-й отдельной морской стрелковой бригады занял первое место среди музеев учреждений профобразования в областном конкурсе "Герои Отечества".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.