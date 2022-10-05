16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
45 тысяч педагогов региона по инициативе Дмитрия Азарова получат выплаты к Дню Учителя Студенты Самарского университета им. Королева разработали первую российскую систему умного слежения за лабораторными мышами Самарская область присоединилась к Всероссийской неделе СПО Распределение мест в детсады в Самаре пройдет 30 сентября Частные вузы Самары ждут отсрочек от частичной мобилизации

Образование Общество

Музей Боевой славы губернского колледжа Похвистнева стал первым в областном конкурсе "Герои Отечества"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Похвистневском губернском колледже действует музей Боевой славы 85-й отдельной морской стрелковой бригады.

Фото: предоставлено Похвистневским губернским колледжем

Хранители памяти

Музей открылся 1 ноября 2018 года — в день начала формирования бригады в Похвистнево в далеком 1941 году. Идея создания музея принадлежит самарцу — руководителю ВИК "Братишка", ветерану морской пехоты Александру Ивановичу Ильину. Открытие экспозиции было включено в План областных мероприятий "Парада Памяти".

Руководить музеем директор колледжа Вадим Геннадьевич Иванов пригласил краеведа Татьяну Петровну Потапову. В основу концепции размещения экспонатов было положено воспроизведение условий фронтового блиндажа. Под руководством методиста Фаины Бакировны Лукьяновой быстро сделали фон — натянули защитную сетку, повесили старые фонари, настелили на пол покрытие. Активное участие в этом приняли ребята-плотники под началом мастера производственного обучения Геннадия Дмитриевича Пронькина, бывшего моряка.

Одновременно с оформлением велась поисковая работа. "Ребята установили связь с несколькими ветеранами бригады, — рассказывает Вадим Геннадьевич. — Среди них вице-адмирал, академик РАН Ашот Аракелович Саркисов, который написал автобиографическую книгу. Именно на его воспоминаниях строилась первая экскурсия музея. Ветеран нам передал много материалов".

Первые экспонаты прислали поисковые отряды города Электрогорска Московской области, Самары, Казани. В музее собрано более 350 предметов и документов, которые отдали в дар ветераны армии и флота и преподаватели колледжа.

Моряки и пехотинцы в далеком 1941-м стояли на постое в домах жителей сел Старый Аманак, Малое Ибряйкино, Старое Похвистнево, Среднее Аверкино. Внуки тех, кто в то время были детьми, поделились их воспоминаниями о моряках. Житель села Малое Ибряйкино Сергей Иваняков передал музею топорик, который оставили на память бойцы в декабре 1941 г. — в доме Иваняковых тогда находился штаб батальона.

Первая экскурсия прошла с элементами театрализации и использованием экспонатов. Подготовила экскурсоводов-учащихся колледжа преподаватель истории Светлана Николаевна Мешкова. Свыше 40 экскурсий в год посещает более 500 человек. На них разрешается примерить буденовку, бескозырку, каску, плащ-палатку. Появилась интерактивная часть: из подвала достали электрифицированные стенды советского времени по изучению стрелкового оружия. Мальчишки на переменах забегают посмотреть новые экспонаты.

Прикосновение к прошлому

В музее демонстрируется фильм о параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, в котором принимала участие и 85-я бригада. Ребята наладили связь с музеем "Боевой славы Парада 7 ноября в Куйбышеве" Технического лицея Самары. Вместе с педагогами они дважды были на Параде Памяти в областном центре.

Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину
Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

В 2019 и 2020 гг. активисты музея провели две поисковых экспедиции в места боев 85 бригады. Они два раза побывали в пос. Ондозеро Муезерского района Республики Карелия, где в сентябре 1942 г. погибло 150 моряков и пехотинцев.

"Спонсором поездки выступили колледж и внучатый племянник нашего земляка Анатолия Бурденюка, погибшего в экипаже Николая Гастелло 26 июня 1941 г., Евгений Бурденюк, — рассказывает Татьяна Петровна. — Мы общались с жителями поселка, местными поисковыми отрядами, собрали военные трофеи на местах боев бригады. Это было незабываемо".

Музей участвует в шествии "Бессмертного полка", Днях воинской славы, военно-спортивной игре "Зарница".

Важным событием этого года стало открытие памятника морякам и пехотинцам 85-й отдельной морской стрелковой бригады. Инициатором его создания был колледж, который поддержала городская администрация и лично Глава г. Похвистнево Сергей Петрович Попов. Активисты музея собирали деньги на якорь. На открытии были ветераны, моряки из Самары, жители губернии.

В этом году музей боевой славы 85-й отдельной морской стрелковой бригады занял первое место среди музеев учреждений профобразования в областном конкурсе "Герои Отечества".

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6