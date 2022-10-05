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Образование Общество

Клуб "Плацдарм" школы села Старый Аманак готовит учеников к службе в армии

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа воспитания подростков, разработанная руководством военно-патриотического клуба "Плацдарм" в селе Старый Аманак Похвистневского района, дает ребятам всестороннее развитие, укрепляет их физически, знакомит с военной техникой и воинскими профессиями.

Фото: предоставлено школой села Старый Аманак

Полноценное воспитание

Миссия военно-патриотического клуба "Плацдарм" под руководством учителя ОБЖ высшей категории Рамиля Сулеймановича Мухаметзянова — это не только военная и физическая подготовка и привлечение ребят в соответствующие учебные заведения. Не менее важны укрепление психологической устойчивости подростков, отвлечение их от антисоциальных проявлений, расширение кругозора ребят, воспитание патриотизма и пропаганда здорового образа жизни.

"Военно-патриотический клуб — необходимое общественное явление, — считает директор Староаманакской школы Наталья Михайловна Дурнова. — Учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя спортивный элемент, основы военной подготовки и патриотическое воспитание. Всё это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и подготовки его к общественному служению".

Клубная жизнь воспитанников "Плацдарма" насыщенная и разнообразная. В течение четырех лет члены клуба принимают участие в районном Дне призывника, демонстрируют допризывникам строевую подготовку, сборку автомата. А ученик Евгений Минеев стал победителем районного и окружного соревнований по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Курсанты ВПК "Плацдарм" принимали участие в Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре. Воспитанники клуба становились победителями в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участвовали в проведении сборов, слётов, фестивалей военно-патриотических клубов и объединений Самарской области.

Ребята активно участвуют во всех школьных мероприятиях, посвященных ветеранам войн, проводят "Уроки мужества". Про ветеранов войны и труда в клубе никогда не забывают, оказывают им шефскую помощь. Связь поколений не нарушается, и дети из первых уст узнают, что значит защищать своих родных и страну, самоотверженно трудиться ей во благо.

Парта Героя

В школе Старого Аманака появилась "Парта Героя". Это образовательный проект в рамках партийного проекта "Единой России" "Новая школа". Его цель — в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.

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Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

Проект стартовал в 2020 году. Но если в прошлые годы в школах он был посвящен Героям Советского Союза, Героям России, то в текущем году открываются парты в честь выпускников школ, погибших в ходе выполнения специальной военной операции на Украине и награжденных орденом Мужества.

Одним из таких героев стал уроженец села Иван Сергеевич Афанасьев, который приезжал в гости к ребятам из клуба "Плацдарм". Иван Афанасьев — выпускник школы Старого Аманака. Он принимал участие в СВО с первых дней. Афанасьев был старшим лётчиком вертолетного звена К–52 "Аллигатор" и погиб 13 марта при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации.

За мужество и героизм, проявленные за годы службы он получил медаль "За Отвагу", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" и орден Мужества посмертно. В честь героя в школе появилась посвященная ему парта, мемориальная стела. На церемонии открытия монумента в память о герое присутствовали почетные гости, родители, супруга Ивана Афанасьева с сыном и дочерью, родственники, юнармейцы и члены военно-патриотического клуба "Плацдарм", школьники и жители села Старый Аманак.

"Воспитание очень важно, и клуб старается выполнить задачу, — говорит Рамиль Мухаметзянов. — Сегодня пришло время самым тщательным образом изучить эту форму, обобщить многолетний опыт работы для того, чтобы придать делу развития военно-патриотического воспитания молодежи новый импульс, с ранних лет учить детей мужеству и прививать им любовь к Родине".

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