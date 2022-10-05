Клуб "Плацдарм" школы села Старый Аманак готовит учеников к службе в армии

Программа воспитания подростков, разработанная руководством военно-патриотического клуба "Плацдарм" в селе Старый Аманак Похвистневского района, дает ребятам всестороннее развитие, укрепляет их физически, знакомит с военной техникой и воинскими профессиями.
Полноценное воспитание
Миссия военно-патриотического клуба "Плацдарм" под руководством учителя ОБЖ высшей категории Рамиля Сулеймановича Мухаметзянова — это не только военная и физическая подготовка и привлечение ребят в соответствующие учебные заведения. Не менее важны укрепление психологической устойчивости подростков, отвлечение их от антисоциальных проявлений, расширение кругозора ребят, воспитание патриотизма и пропаганда здорового образа жизни.
"Военно-патриотический клуб — необходимое общественное явление, — считает директор Староаманакской школы Наталья Михайловна Дурнова. — Учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя спортивный элемент, основы военной подготовки и патриотическое воспитание. Всё это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и подготовки его к общественному служению".
Клубная жизнь воспитанников "Плацдарма" насыщенная и разнообразная. В течение четырех лет члены клуба принимают участие в районном Дне призывника, демонстрируют допризывникам строевую подготовку, сборку автомата. А ученик Евгений Минеев стал победителем районного и окружного соревнований по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Курсанты ВПК "Плацдарм" принимали участие в Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре. Воспитанники клуба становились победителями в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участвовали в проведении сборов, слётов, фестивалей военно-патриотических клубов и объединений Самарской области.
Ребята активно участвуют во всех школьных мероприятиях, посвященных ветеранам войн, проводят "Уроки мужества". Про ветеранов войны и труда в клубе никогда не забывают, оказывают им шефскую помощь. Связь поколений не нарушается, и дети из первых уст узнают, что значит защищать своих родных и страну, самоотверженно трудиться ей во благо.
Парта Героя
В школе Старого Аманака появилась "Парта Героя". Это образовательный проект в рамках партийного проекта "Единой России" "Новая школа". Его цель — в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.
Проект стартовал в 2020 году. Но если в прошлые годы в школах он был посвящен Героям Советского Союза, Героям России, то в текущем году открываются парты в честь выпускников школ, погибших в ходе выполнения специальной военной операции на Украине и награжденных орденом Мужества.
Одним из таких героев стал уроженец села Иван Сергеевич Афанасьев, который приезжал в гости к ребятам из клуба "Плацдарм". Иван Афанасьев — выпускник школы Старого Аманака. Он принимал участие в СВО с первых дней. Афанасьев был старшим лётчиком вертолетного звена К–52 "Аллигатор" и погиб 13 марта при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации.
За мужество и героизм, проявленные за годы службы он получил медаль "За Отвагу", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" и орден Мужества посмертно. В честь героя в школе появилась посвященная ему парта, мемориальная стела. На церемонии открытия монумента в память о герое присутствовали почетные гости, родители, супруга Ивана Афанасьева с сыном и дочерью, родственники, юнармейцы и члены военно-патриотического клуба "Плацдарм", школьники и жители села Старый Аманак.
"Воспитание очень важно, и клуб старается выполнить задачу, — говорит Рамиль Мухаметзянов. — Сегодня пришло время самым тщательным образом изучить эту форму, обобщить многолетний опыт работы для того, чтобы придать делу развития военно-патриотического воспитания молодежи новый импульс, с ранних лет учить детей мужеству и прививать им любовь к Родине".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.