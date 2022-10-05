В Исаклинской школе кадетское воспитание основано на беззаветном служении Родине

Кадетскому движению в России более 300 лет. Сегодня оно набирает популярность. Развитие его во многом определяет ход российской истории. Это хорошо понимают в Исаклинской школе и уделяют военно-патриотическому воспитанию учащихся особое внимание.

На духовных традициях

В школе села Исаклы им. Героя Советского Союза М. К. Овсянникова, по мнению педагогического коллектива и органов управления образованием, за последние 10 лет сформировалась уникальная система патриотического воспитания. В ней прослеживаются прекрасные вековые традиции российского образования, учитывается преемственность всех уровней образования — от дошкольного до среднего, и взаимосвязь с общественными ветеранскими организациями — шефами школы.

Кадетские классы Исаклинской школы были образованы в 2010 году. Руководителем кадетского движения в учебном заведении стал Вячеслав Евгеньевич Жиряков. Первый набор ребят отправился в 5-й кадетский класс.

Сегодня программу "Кадетское воспитание и образование" осваивают учащиеся 5-9 классов. Занятия проходят во второй половине дня и включают начальную военную подготовку, куда входит строевая подготовка и стрельба, а также общую физическую подготовку, единоборства, изучение истории вооруженных сил, краеведение, английский язык, информатика, шахматы, хореография, хоровое пение. Учебный план предусматривает полевые летние сборы и сдачу нормативов после каждого учебного года.

"Особое место в кадетских классах отводится воспитанию детей на духовных традициях Вооруженных сил России, основанных на служении Родине и своему народу, идеалах дружбы и чести", — поясняет директор школы Евгения Николаевна Нестерова.

Стать кадетом — это надо заслужить. Поэтому учащиеся 1-4 классов вступают в патриотический отряд "Катюша", где они начинают чувствовать себя причастными к великому делу — служению людям и обществу.

Свои традиции

В 2015 году учащиеся кадетских классов школы вручили значки "Юные друзья кадетов" воспитанникам детского сада "Аленушка" и стали их первыми наставниками в кадетской жизни.

"Кадетские классы нашей школы имеют общевойсковую направленность, и каждый класс имеет своих шефов среди военизированных организаций нашего района, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Елена Николаевна Моисеева. — Это спортивно-технический клуб РОСТО ДОСААФ, военный комиссариат, полиция, пожарная часть, общественные организации ветеранов боевых действий, воинов-афганцев, ветеранов-пограничников".

В школе действует военно-патриотический клуб им. А. В. Липатова "Регион-63", куда входят ученики с 7 по 11 классы. Сегодня воспитанники клуба, которым руководит Надежда Вячеславовна Менджул, — это 36 юношей и девушек.

Педагоги Северо-Восточного образовательного округа прививают детям чувство гордости за Родину Патриотизм — сложное понятие, а его фундамент — воспитание чувства привязанности и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, улице, родному селу. В образовательных организациях Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области прививают эти чувства юному поколению с ранних лет.

Лучшие кадеты и члены ВПК вступают в ряды движения "ЮНАРМИЯ", местным отделением которого заведует Ольга Николаевна Михеева. Юнармейский отряд школы насчитывает 188 человек. Ребята участвуют в Парадах Памяти, шествиях Бессмертного полка, областных профильных сменах и сборах, фестивалях, организуют "Посты № 1" на территории села, встречаются с ветеранами военных действий разных лет, реализуют поисковые и исследовательские проекты в музее.

Кадетский хор и группа кадетов–барабанщиков под управлением Елизаветы Васильевны Сысоевой и Сергея Александровича Толстова — неоднократные призеры районных и областных фестивалей.

В школе сложились свои традиции: акция "Связь поколений — связь времен", "Посвящение в кадеты", "Кадетский бал", "Прощание с кадетским знаменем".

Особое место в системе патриотического воспитания занимает открытая районная военно-спортивная игра "Орленок", как итоговое мероприятие года. Ответственный за ее проведение — Александр Геннадьевич Башкиров,.

Школа благодарит за большую помощь в организации мероприятий, в материально–техническом обеспечении главу Исаклинского района Валерия Дмитриевича Ятманкина и депутата Самарской губернской думы, генерального директора ООО "Газпром Трансгаз Самара" Владимира Анатольевича Субботина.