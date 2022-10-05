В Исаклинской школе кадетское воспитание основано на беззаветном служении Родине

Кадетскому движению в России более 300 лет. Сегодня оно набирает популярность. Развитие его во многом определяет ход российской истории. Это хорошо понимают в Исаклинской школе и уделяют военно-патриотическому воспитанию учащихся особое внимание.
На духовных традициях
В школе села Исаклы им. Героя Советского Союза М. К. Овсянникова, по мнению педагогического коллектива и органов управления образованием, за последние 10 лет сформировалась уникальная система патриотического воспитания. В ней прослеживаются прекрасные вековые традиции российского образования, учитывается преемственность всех уровней образования — от дошкольного до среднего, и взаимосвязь с общественными ветеранскими организациями — шефами школы.
Кадетские классы Исаклинской школы были образованы в 2010 году. Руководителем кадетского движения в учебном заведении стал Вячеслав Евгеньевич Жиряков. Первый набор ребят отправился в 5-й кадетский класс.
Сегодня программу "Кадетское воспитание и образование" осваивают учащиеся 5-9 классов. Занятия проходят во второй половине дня и включают начальную военную подготовку, куда входит строевая подготовка и стрельба, а также общую физическую подготовку, единоборства, изучение истории вооруженных сил, краеведение, английский язык, информатика, шахматы, хореография, хоровое пение. Учебный план предусматривает полевые летние сборы и сдачу нормативов после каждого учебного года.
"Особое место в кадетских классах отводится воспитанию детей на духовных традициях Вооруженных сил России, основанных на служении Родине и своему народу, идеалах дружбы и чести", — поясняет директор школы Евгения Николаевна Нестерова.
Стать кадетом — это надо заслужить. Поэтому учащиеся 1-4 классов вступают в патриотический отряд "Катюша", где они начинают чувствовать себя причастными к великому делу — служению людям и обществу.
Свои традиции
В 2015 году учащиеся кадетских классов школы вручили значки "Юные друзья кадетов" воспитанникам детского сада "Аленушка" и стали их первыми наставниками в кадетской жизни.
"Кадетские классы нашей школы имеют общевойсковую направленность, и каждый класс имеет своих шефов среди военизированных организаций нашего района, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Елена Николаевна Моисеева. — Это спортивно-технический клуб РОСТО ДОСААФ, военный комиссариат, полиция, пожарная часть, общественные организации ветеранов боевых действий, воинов-афганцев, ветеранов-пограничников".
В школе действует военно-патриотический клуб им. А. В. Липатова "Регион-63", куда входят ученики с 7 по 11 классы. Сегодня воспитанники клуба, которым руководит Надежда Вячеславовна Менджул, — это 36 юношей и девушек.
Лучшие кадеты и члены ВПК вступают в ряды движения "ЮНАРМИЯ", местным отделением которого заведует Ольга Николаевна Михеева. Юнармейский отряд школы насчитывает 188 человек. Ребята участвуют в Парадах Памяти, шествиях Бессмертного полка, областных профильных сменах и сборах, фестивалях, организуют "Посты № 1" на территории села, встречаются с ветеранами военных действий разных лет, реализуют поисковые и исследовательские проекты в музее.
Кадетский хор и группа кадетов–барабанщиков под управлением Елизаветы Васильевны Сысоевой и Сергея Александровича Толстова — неоднократные призеры районных и областных фестивалей.
В школе сложились свои традиции: акция "Связь поколений — связь времен", "Посвящение в кадеты", "Кадетский бал", "Прощание с кадетским знаменем".
Особое место в системе патриотического воспитания занимает открытая районная военно-спортивная игра "Орленок", как итоговое мероприятие года. Ответственный за ее проведение — Александр Геннадьевич Башкиров,.
Школа благодарит за большую помощь в организации мероприятий, в материально–техническом обеспечении главу Исаклинского района Валерия Дмитриевича Ятманкина и депутата Самарской губернской думы, генерального директора ООО "Газпром Трансгаз Самара" Владимира Анатольевича Субботина.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.