В Самарской филармонии пройдет Транссибирский арт-фестиваль

В 2022 г. в рамках традиционного Транссибирского арт-фестиваля (12+) в Самаре запланировано два концерта.

Художественный руководитель фестиваля — скрипач Вадим Репин примет участие в каждом мероприятии. Для ценителей скрипичной музыки особенно ценно, что Репин играет на инструменте работы Страдивари, изготовленным в 1733 году.

Откроется фестиваль в Самаре камерным концертом 20 октября. На сцену также выйдут победитель XIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского, заслуженный артист Армении виолончелист Нарек Ахназарян и пианистка Светлана Смолина. В программе вечера произведения Сезара Франка, Эдварда Грига и Петра Ильича Чайковского. Цена билета на концерт — 500-2000 рублей.

23 октября Вадим Репин выступит с Академическим оркестром самарской филармонии под руководством Филиппо Десси. В программе произведения Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Макса Бруха. Цена билета — 500-1700 рублей.

Билеты на фестиваль уже в продаже. Приобрести билеты можно по Пушкинской карте. Фестиваль поддерживает правительство Самарской области.