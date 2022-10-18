Виктор Сойфер: "Залог нашего успеха - в единстве народа и власти"

Во вторник, 18 октября, президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие Самарской области.

Напомним, глава государства отметил результаты работы руководителя региона по улучшению инвестиционного климата в Самарской области и достижению высоких показателей по ряду направлений.

Встречу Дмитрия Азарова с президентом страны прокомментировал председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

"У меня самые положительные впечатления от этой встречи. Во-первых, надо отметить, она была продолжительной. До того президент встречался с Дмитрием Игоревичем один на один в 2018 году. И ту встречу я тоже хорошо помню. То, что говорил сегодня Дмитрий Игоревчи Азаров, показало, какая большая работа проделана в нашей области за пять лет. Общественная палата Самарской области выпустила справочник "Самарская область. Время обновлений". И многие достижения региона - это инвестиции, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, которые сегодня отметил президент, - нашли в нем отражение", - отметил Виктор Сойфер.

На первое место председатель Общественной палаты вынес инвестиционную привлекательность Самарской области.

"Было время, когда регион скатился на 65-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. Это означало, что в область просто не хотели вкладывать средства. Но за последние пять лет благодаря кропотливой, системной работе губернатора и команды, всего нашего общества Самарская область вошла в десятку регионов по инвестиционной привлекательности. Кредит доверия достаточно высок. Ну а когда есть средства - реализуются достаточно крупные инфраструктурные проекты", - рассказал Виктор Сойфер.

Отдельно он остановился на теме помощи Донбассу: "С первых дней начала спецоперации Самарская область включилась в эту работу. Помощь городу-побратиму Снежному оказывалась и оказывается всесторонняя, восстанавливаются и ремонтируются социальные и инфраструктурные объекты. Наша миссия в Донбассе важна для всего нашего общества. Самарские люди очень тепло откликаются на те нужды, которые испытывают жители Донбасса и, в частности, города Снежное".

"Думаю, те достижения, которые имеет сегодня регион, - это достижения народа Самарской области. Но народ имеет достижения тогда, когда он четко понимает задачи, поставленные руководством области, губернатором. И залог нашего успеха - в единстве народа и власти", - резюмировал Виктор Сойфер.