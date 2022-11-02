Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным

В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На ней обсуждались вопросы динамики развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", привлечения дополнительных средств федерального бюджета на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области.
В последние годы в Самарской области ведется комплексная и систематическая работа по развитию отрасли физкультуры и спорта. Зримым результатом этого стало то, что все больше жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это одна из главных задач федерально проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Согласно статическим данным, доля жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021 году. По итогам 2022 года этот показатель превысит 51,5%.
Во многом этому способствует развитие спортивной инфраструктуры. За 5 лет в Самарской области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов — от универсальных спортивных площадок до крупных спорткомплексов. Один из ключевых объектов — Дворец спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре, открытый в сентябре прошлого года в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни". Благодаря работе губернатора Дмитрия Азарова по привлечению средств федерального бюджета современная арена была построена на год раньше.
Как сообщил губернатор Дмитрий Азаров Олегу Матыцину, сегодня Дворец спорта — один из главных многофункциональных спортивных центров Самарской области, точка притяжения тысяч спортсменов и любителей спорта. Здесь играют свои домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС и баскетбольный клуб "Самара" (матчи команды — одни из самых посещаемых в Единой Лиге ВТБ), ежедневно проводят тренировки воспитанники спортивных школ, регулярно организуют всероссийские соревнования по различным видам спорта.
По итогам 2022 г. в Самарской области будет построено 4 площадки ГТО, 5 универсальных спортивных площадок, 2 "умные" спортивные площадки. В Тольятти завершено строительство ФОК "Певческое поле" с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном (в рамках сотрудничества Правительства Самарской области и ПАО "Газпром"). До конца года планируется закончить строительство физкультурно — спортивного комплекса с универсальным игровым залом в поселке Смышляевка Волжского района.
Дмитрий Азаров проинформировал Олега Матыцина о ходе строительства в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" и полноразмерного футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена". Это будут первые подобные объекты в Самарской области, которых ждали десятки лет профессиональные спортсмены и любители спорта.
"При поддержке министерства спорта России и Вашей лично в Самарской области построены и строятся крупные спортивные объекты. У нас появляются современные спорткомплексы, о которых в регионе мечтали многие и многие годы, десятилетия, — сказал Дмитрий Азаров, — Новые спортобъекты — это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов. Спасибо за поддержку нашего региона в целом".
Отдельно глава региона и Олег Матыцин обсудили развитие спорта в Тольятти, включая модернизацию спортивной инфраструктуры города. Вопросы поддержки Автограда по различным направлениям, в том числе сферы физкультуры и спорта, рассматривались в ходе недавней встречи губернатора Самарской области с президентом страны Владимиром Путиным.
Отметим, что Правительство Самарской области уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в Тольятти, созданию условий для занятий спортом жителей города, подготовке спортсменов высокого уровня. За последние годы в городе построены физкультурно-оздоровительный комплекс "Союз", физкультурно-спортивный комплекс "Батут", бассейн в Тольяттинском государственном университете, легкоатлетический манеж, ФОК "Певческое поле", спортивные площадки.
Губернатор Самарской области и Олег Матыцин обсудили включение тольяттинского хоккейного клуба "Лада" в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Подготовить соответствующие предложения поручал президент Владимир Путин по итогам встречи с Дмитрием Азаровым с учетом значимости хоккейной команды для Тольятти и всего региона, а также обращений к главе государства жителей города. Вопрос возвращения "Лады" в КХЛ находится на личном контроле губернатора. Главой региона были проведены переговоры с руководством лиги, перед министерством спорта Самарской области была поставлена задача совместно с руководством ХК "Лада" совместно подготовить пакет необходимой заявочной документации и в срок направить ее в КХЛ. Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Кроме того, начата работа по приведению Дворца спорта "Лада Арена" к требованиям КХЛ.
Решение о включении клуба в состав участников КХЛ на сезон 2023\2024 будет рассматриваться весной следующего года на ежегодном заседании Совета директоров лиги. Дмитрий Азаров и министр спорта РФ скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК "Лада" в КХЛ. "Этого ждет буквально весь город Тольятти, многочисленные хоккейные болельщики Самарской области", — подчеркнул Губернатор Самарской области.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость