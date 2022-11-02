Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным

В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На ней обсуждались вопросы динамики развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", привлечения дополнительных средств федерального бюджета на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области.

В последние годы в Самарской области ведется комплексная и систематическая работа по развитию отрасли физкультуры и спорта. Зримым результатом этого стало то, что все больше жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это одна из главных задач федерально проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Согласно статическим данным, доля жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021 году. По итогам 2022 года этот показатель превысит 51,5%.

Во многом этому способствует развитие спортивной инфраструктуры. За 5 лет в Самарской области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов — от универсальных спортивных площадок до крупных спорткомплексов. Один из ключевых объектов — Дворец спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре, открытый в сентябре прошлого года в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни". Благодаря работе губернатора Дмитрия Азарова по привлечению средств федерального бюджета современная арена была построена на год раньше.

Как сообщил губернатор Дмитрий Азаров Олегу Матыцину, сегодня Дворец спорта — один из главных многофункциональных спортивных центров Самарской области, точка притяжения тысяч спортсменов и любителей спорта. Здесь играют свои домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС и баскетбольный клуб "Самара" (матчи команды — одни из самых посещаемых в Единой Лиге ВТБ), ежедневно проводят тренировки воспитанники спортивных школ, регулярно организуют всероссийские соревнования по различным видам спорта.

По итогам 2022 г. в Самарской области будет построено 4 площадки ГТО, 5 универсальных спортивных площадок, 2 "умные" спортивные площадки. В Тольятти завершено строительство ФОК "Певческое поле" с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном (в рамках сотрудничества Правительства Самарской области и ПАО "Газпром"). До конца года планируется закончить строительство физкультурно — спортивного комплекса с универсальным игровым залом в поселке Смышляевка Волжского района.

Дмитрий Азаров проинформировал Олега Матыцина о ходе строительства в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" и полноразмерного футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена". Это будут первые подобные объекты в Самарской области, которых ждали десятки лет профессиональные спортсмены и любители спорта.

"При поддержке министерства спорта России и Вашей лично в Самарской области построены и строятся крупные спортивные объекты. У нас появляются современные спорткомплексы, о которых в регионе мечтали многие и многие годы, десятилетия, — сказал Дмитрий Азаров, — Новые спортобъекты — это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов. Спасибо за поддержку нашего региона в целом".

Отдельно глава региона и Олег Матыцин обсудили развитие спорта в Тольятти, включая модернизацию спортивной инфраструктуры города. Вопросы поддержки Автограда по различным направлениям, в том числе сферы физкультуры и спорта, рассматривались в ходе недавней встречи губернатора Самарской области с президентом страны Владимиром Путиным.

Отметим, что Правительство Самарской области уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в Тольятти, созданию условий для занятий спортом жителей города, подготовке спортсменов высокого уровня. За последние годы в городе построены физкультурно-оздоровительный комплекс "Союз", физкультурно-спортивный комплекс "Батут", бассейн в Тольяттинском государственном университете, легкоатлетический манеж, ФОК "Певческое поле", спортивные площадки.

Губернатор Самарской области и Олег Матыцин обсудили включение тольяттинского хоккейного клуба "Лада" в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Подготовить соответствующие предложения поручал президент Владимир Путин по итогам встречи с Дмитрием Азаровым с учетом значимости хоккейной команды для Тольятти и всего региона, а также обращений к главе государства жителей города. Вопрос возвращения "Лады" в КХЛ находится на личном контроле губернатора. Главой региона были проведены переговоры с руководством лиги, перед министерством спорта Самарской области была поставлена задача совместно с руководством ХК "Лада" совместно подготовить пакет необходимой заявочной документации и в срок направить ее в КХЛ. Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Кроме того, начата работа по приведению Дворца спорта "Лада Арена" к требованиям КХЛ.

Решение о включении клуба в состав участников КХЛ на сезон 2023\2024 будет рассматриваться весной следующего года на ежегодном заседании Совета директоров лиги. Дмитрий Азаров и министр спорта РФ скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК "Лада" в КХЛ. "Этого ждет буквально весь город Тольятти, многочисленные хоккейные болельщики Самарской области", — подчеркнул Губернатор Самарской области.