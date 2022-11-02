Министр транспорта РФ Виталий Савельев призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я — профессионал"

В 2022/2023 учебном году проходит шестой сезон олимпиады "Я — профессионал". По случаю старта сезона министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев обратился к российским студентам с приветственным словом и призвал участвовать в олимпиаде. "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

"Не упускайте возможности, которые вас окружают. Одна из них — олимпиада "Я — профессионал". Для вас это шанс не только проверить свои знания, но и получить исключительные преимущества, которые могут определить ваше будущее", — обратился к студентам Виталий Савельев.

Регистрация на олимпиаду стартовала 29 сентября и продлится до 15 ноября. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады "Я — профессионал".

Принять участие в состязании могут все студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов без возрастных ограничений. За 34 дня количество регистраций на олимпиаду достигло более 366 тысяч.

Олимпиада пройдет по 73 направлениям: естественно-научные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические. Принять участие можно в неограниченном количестве направлений. Состязания, которые организуют 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, позволяют мотивированным студентам продемонстрировать свои профессиональные компетенции.

Министр также напомнил, что среди десятков направлений на олимпиаде есть и связанные с транспортом: "Транспорт", которое организует Российский университет транспорта (МИИТ), "Автомобилестроение", которое организует Самарский университет, и "Авиастроение", которое организует Московский авиационный институт.

"За время существования этих направлений на них поступило более 35 тысяч регистраций. Это подчеркивает, что транспортная сфера является престижной и пользуется популярностью как у студентов, так и у работодателей", — подчеркнул министр.

Дипломанты "Я — профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.