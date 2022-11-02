Министр транспорта РФ Виталий Савельев призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я — профессионал"

В 2022/2023 учебном году проходит шестой сезон олимпиады "Я — профессионал". По случаю старта сезона министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев обратился к российским студентам с приветственным словом и призвал участвовать в олимпиаде. "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
"Не упускайте возможности, которые вас окружают. Одна из них — олимпиада "Я — профессионал". Для вас это шанс не только проверить свои знания, но и получить исключительные преимущества, которые могут определить ваше будущее", — обратился к студентам Виталий Савельев.
Регистрация на олимпиаду стартовала 29 сентября и продлится до 15 ноября. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады "Я — профессионал".
Принять участие в состязании могут все студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов без возрастных ограничений. За 34 дня количество регистраций на олимпиаду достигло более 366 тысяч.
Олимпиада пройдет по 73 направлениям: естественно-научные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические. Принять участие можно в неограниченном количестве направлений. Состязания, которые организуют 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, позволяют мотивированным студентам продемонстрировать свои профессиональные компетенции.
Министр также напомнил, что среди десятков направлений на олимпиаде есть и связанные с транспортом: "Транспорт", которое организует Российский университет транспорта (МИИТ), "Автомобилестроение", которое организует Самарский университет, и "Авиастроение", которое организует Московский авиационный институт.
"За время существования этих направлений на них поступило более 35 тысяч регистраций. Это подчеркивает, что транспортная сфера является престижной и пользуется популярностью как у студентов, так и у работодателей", — подчеркнул министр.
Дипломанты "Я — профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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