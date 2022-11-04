В Самаре состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна"

В пятницу, 4 ноября, в Самаре, во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна". Здесь же работала выставка "Мы вместе", позволяющая во всей полноте оценить культурное многообразие, историческое и национальное единство людей, проживающих в нашем регионе и стране.

Символично, что фестиваль в честь народного русского инструмента прошёл в День народного единства - праздника, своими корнями уходящего в историю нашей великой Родины, символизирующего независимость, свободу, добрососедство, братство и единство народов, проживающих на территории нашей страны и нашего региона.

"На Самарской земле, на Волге, испокон веков живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий, живут в братстве, готовые прийти на помощь, если помощь нужна, объединиться перед лицом угрозы и опасности. Конечно сейчас, в этот особый период, это единство, символ нашего праздника, нам необходимо как никогда. Необходимо, чтобы победить", - обратился к участникам и зрителям фестиваля губернатор.

Напомним, впервые фестиваль "Душа баяна" прошел в 2018 году по инициативе главы Самарской области. Музыкальный праздник получил широкое признание и любовь жителей нашего региона. Идея фестиваля была поддержана на федеральном уровне, и он получил статус всероссийского.

В этом году место для проведения финала Всероссийского фестиваля "Душа баяна" было выбрано не случайно. Самара по праву считается родиной баяна: здесь в 1897 году Павел Чулков создал первый русский баян. В этом году один из самых любимых в нашей стране музыкальных инструментов празднует свое 125-летие. А фестиваль, венчающий год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, приобретает особую значимость.

"Сегодня замечательный фестиваль объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры", - отметил Дмитрий Азаров, поблагодарив всех участников фестиваля.

Напомним, 2 и 3 ноября в столице региона в Доме Офицеров Самарского Гарнизона им. Ворошилова проходил суперфинал Всероссийского фестиваля, где выступали коллективы и солисты из разных регионов России. В музыкальном событии приняли участие артисты и коллективы из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья - регионов с богатейшей культурой и традициями.

По результатам конкурса были отобраны победители в 11 номинациях. Заслуженные награды самым талантливым участникам фестиваля, настоящим патриотам России вручили губернатор и идейный вдохновитель фестиваля, баянист-виртуоз, заслуженный артист России Сергей Войтенко.

В номинации инструменталистов "Академ" победил Азамат Тедеев, Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева (Республика Северная Осетия-Алания), в номинации "Эстрада" - Эльвис Абибуллаев (Республика Крым).

Лучшим инструментальным ансамблем была признана группа "Альянс", Центр культуры и досуга "Союз" (Волжский район, Самарская область). Среди вокально-инструментальных ансамблей победил ВИА "Лихие парни", Комиссаровский сельский Дом культуры (хутор Лихой, Ростовская область).

Победу в номинации "Вокал с аккомпанементом" одержала София Земскова, Дворец детского и юношеского творчества (город Севастополь). В номинации "Оркестр" награда досталась народному оркестру "Русские фрески", Дом культуры "Железнодорожник" (город Октябрьск, Самарская область).

Лучшим творческим номером была признана постановка заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации ансамбля песни и танца "Россияне", театрально-концертный комплекс "Дворец культуры" (город Новокуйбышевск, Самарская область).

В номинации "Хор" победа досталась ансамблю народной песни "Родня", Пашковский городской дом культуры (Краснодарский край). Победителем в номинации "Хореография" стал образцовый хореографический ансамбль "Визави", социально-культурный центр "Маяк" (город Зверево, Ростовская область).

В номинации "Частушки" была награждена вокальная группа "Корпорация улыбок", Детская школа искусств (село Лермонтовка, Хабаровский край).

Победа в номинации "Художественное слово" досталась Сергею Матвееву (Свердловская область).

Специальные призы Всероссийского фестиваля "Душа баяна" были вручены центру культуры и досуга "Снежинка" (город Снежное, Донецкая народная республика) и образцовому фольклорному коллективу "Воробейка" (город Екатеринбург).

Гран-при Всероссийского фестиваля "Душа баяна" достался образцовому ансамблю народной песни "Калинка" (город Севастополь).

"Я надеюсь, что сегодняшний фестиваль, его итоги, объединение душ и сердец мы пронесем через недели, месяцы и годы, пронесем верность нашей культуре, наше единство и консолидацию вокруг президента страны Владимира Путина. И, конечно же, сделаем все, что зависит от нас, следуя заветам наших предков, чтобы наша родная земля - наша Самарская область, наша великая Россия - процветала. И чтобы враг, который вдруг решит нам угрожать, получил достойный отпор, и этот урок уже усвоил навсегда", - заявил Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал художественному руководителю фестиваля "Душа Баяна" Сергею Войтенко, наградив его Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям".

"Хочу поблагодарить человека потрясающей энергии, доброты, человека, который точно делает этот мир лучше, который с первого дня специальной военной операции и до ее начала неоднократно бывал на Донбассе, поддерживая героический народ, поддерживая наших защитников Отечества. Сергей Иванович написал потрясающие по таланту, силе песни. При этом он успевает творить добро, быть полезным людям здесь, на родной земле, быть настоящим народным избранником, человеком, которому доверяют, человеком, который всегда за народ, нашу страну, за нашу прекрасную Россию", - отметил глава региона.

"Это мощнейший фестиваль, на котором я имею честь присутствовать. Фестиваль организован Сергеем Войтенко, и также я хочу поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президентский фонд культурных инициатив, благодаря которым состоялось это событие", - отметил один из специальных гостей фестиваля певец Денис Майданов.

В заключение церемонии награждения губернатор вместе с земляками - участниками и зрителями фестиваля - исполнили песню "Широка страна моя родная".