Дмитрий Азаров поздравил Почетных граждан региона с Днем народного единства

В День народного единства, 4 ноября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с Клубом Почетных граждан Самарской области, чтобы обсудить вопросы развития региона. Председателем Клуба является Герой социалистического труда Максим Оводенко.

В начале встречи глава региона поблагодарил Максима Оводенко за инициативу проведения такой встречи. "Максим Борисович, хочу вас искренне поблагодарить за ваши труды, ваши заботы о родной Самарской области, о каждом почетном гражданине Самарской области. За ваши идеи, за эту бурлящую жизнь, которую вы нам дарите. Вы - человек удивительной силы воли, энергии, конечно, очень уважаем всеми присутствующими, всеми жителями Самарской области".

Руководитель области поблагодарил всех членов Клуба за активную общественную работу, в том числе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Почетные граждане Самарской области регулярно проводят встречи со школьниками и студентами, рассказывая о своем трудовом пути, о развитии всего региона.

"Ваша деятельность, которая сегодня всемерно укрепляет государственность здесь, на самарской земле, способствует объединению и консолидации всего общества. Я благодарю вас за доброту, которую вы дарите людям. Совершенно точно традиции Клуба Почетных граждан для нашей земли уникальны, это само по себе достояние. Каждый из вас - это человек огромного авторитета. К вашему слову прислушиваются, вам подражают, вы являетесь светлыми маяками высокого служения нашей Родине, обществу, примером колоссального труда и самоотверженности", - обратился Дмитрий Азаров к Почетным гражданам региона, поздравляя их с Днем народного единства.

"Праздник символизирует нерушимую волю нашего народа, консолидацию, объединение людей в в самый сложный период, - подчеркнул Губернатор. - Только так мы всегда достигали самых важных побед - трудовых и ратных. Уверен, так будет и в этот раз. Залогом тому является история, традиции, суверенитет нашей страны, умение подниматься великим народным духом. Залогом тому являются удивительные люди, которые собрались сегодня вместе. С праздником вас, доброго здоровья, мира, добра, благополучия, новых свершений, благодарных, талантливых, самоотверженных последователей, всем нам одной большой Победы - одной на всех".

С Днем народного единства Почетных граждан поздравил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он поблагодарил собравшихся в зале людей за большой вклад в становление и развитие региона, за многолетний, нелегкий труд. "Сегодня здесь собрались самые заслуженные люди - Почетные граждане Самарской области. Мы вас любим, ценим, уважаем и дай Бог вам крепкого здоровья на многие годы, чтобы его хватило для дальнейшей общественной работы, которую вы ведете во благо нашего региона", - отметил председатель областного парламента.