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Игорь Комаров и Дмитрий Азаров возложили цветы к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве" в Самаре

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 ноября, в день 81-й годовщины военного Парада 7 ноября 1941 года, в Самаре состоялось возложение цветов к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В церемонии возложения приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители общественных и волонтерских организаций, жители региона.

Ровно 81 год назад в Куйбышеве, который во времена Великой Отечественной войны был запасной столицей нашей Родины, на площади Куйбышева прошел легендарный военный Парад. Его участники прямо с площади уходили на передовую, чтобы лицом к лицу встретиться с врагом, наступавшим на Москву.

Парад в запасной столице стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории. Этот Парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний.

7 ноября 2011 г., спустя 70 лет, в память о легендарном военном Параде в запасной столице, на площади имени Куйбышева в Самаре был проведен первый Парад Памяти. С инициативой его проведения выступил Дмитрий Азаров, тогда занимавший пост главы Самары. Идею единодушно поддержали ветеранские и молодежные общественные организации, органы власти, силовые структуры области, 2 гвардейская общевойсковая армия, промышленные предприятия, военно-патриотические клубы, учебные заведения. Инициатива нашла отклик в сердцах подрастающего поколения.

С тех пор Парад Памяти проводится ежегодно и является одним из самых масштабных патриотических событий Приволжского федерального округа и всей России.

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