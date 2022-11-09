Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении долга

В среду, 9 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в Самаре прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, представители органов власти, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны и сотрудники МВД.
Напомним, 10 февраля 1999 года произошел пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. Трагедия унесла жизни 57 сотрудников правоохранительных органов, огонь полностью уничтожил здание. Позже на этом месте установили мемориальный комплекс, включающий храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь и стелу с именами сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, в том числе тех, кто защищал страну в Великой Отечественной войне. Сегодня на стеле увековечены имена 331 сотрудника органов внутренних дел.
"Это святое место для сотрудников внутренних дел, правопорядка, безопасности и, я уверен, для всех самарцев, всех жителей Самарской области. Здесь мы вспоминаем и отдаем дань уважения сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли при исполнении и на фронтах, - сказал губернатор на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу. - Сегодня время особое. Сотрудники внутренних дел каждый день рискуют жизнью при обеспечении безопасности, правопорядка, в том числе, на линии непосредственных боестолкновений. Сотрудники самарского управления постоянно выезжают в командировки в горячие точки, с честью и достоинством несут службу, оставаясь верными своему долгу и Родине, как и погибшие сотрудники, предшественники, которые в свое время остались верны своему долгу до конца".
Глава региона отметил, что сегодня, когда на территории Самарской области установлен особый режим, работа сотрудников органов внутренних дел приобрела дополнительную важность и ответственность.
"Спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, безопасность и порядок во многом зависят от сотрудников внутренних дел, полицейских, милиционеров, как их до сих пор называют в народе. Уверен, что этот период, период особый, мы пройдем с честью. Нам есть на кого равняться, есть с кого брать пример. Самоотдача, полная внутренняя мобилизация, высочайший профессионализм, ответственность - залог тому, что на территории Самарской области будет обеспечена защита населения и законных прав, интересов каждого гражданина, обеспечен порядок, защищена сама жизнь, - сказал Дмитрий Азаров, - Искренне благодарю всех сотрудников внутренних дел, которые несут службу, которые по зову души вступили в ряды органов внутренних дел, и которые также по - человечески приходят на помощь, исполняя свой долг и следуя зову своего сердца. Хочу пожелать всем вам здоровья, здоровья вашим близким, вашим семьям, вашему тылу. Уверен, что мы вместе обеспечим надежный тыл здесь, на территории опорного региона России, и сделаем все, что от нас зависит, для фронта и победы".
Игорь Иванов подчеркнул, что долг каждого - всегда помнить тех, кто до конца был верен своей профессии и своему служебному долгу: "Задача наша - их не забывать, отдавать дань памяти. Задача сотрудников, которые сейчас работают - чтобы эта память была реальна. Мы не имеем права их подвести. Мы должны не на словах, а в делах вспоминать. Сегодня непростые времена, мы работаем в условиях СВО. Считаю, что наш долг - показывать профессионализм на самом высоком уровне".
Также глава региона вручил действующим сотрудникам органов внутренних дел благодарности губернатора Самарской области за особые заслуги при исполнении служебных обязанностей.
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