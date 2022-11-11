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Дмитрий Азаров и Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава региона обсудил с руководителем Сбербанка реализацию совместных проектов, направленных на развитие Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров. Благодаря достигнутым договоренностям в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера — "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе.

"Школа 21" — инновационный образовательный проект Сбера, который по методике "равный равному" готовит востребованных специалистов в области информационных технологий. Школа программирования дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT.

Поступление в "Школу 21" не зависит от результатов ЕГЭ, опыта работы и наличия дипломов. Выпускники трудоустраиваются на должности программистов, инженеров по разработке, менеджеров IT-проектов, аналитиков, разработчиков и другие специальности. Обучение в "Школе 21" проходит полностью офлайн. Благодаря соглашению, заключенным губернатором Дмитрием Азаровым и президентом Сбербанка Германом Грефом, кампус "Школы 21" будет открыт в Самаре.

"Наше сотрудничество с Самарской областью в последние годы особенно активно развивается. И сегодня мы подписали стратегически важное соглашение в части развития кадрового потенциала. Самара — это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И эти отрасли сегодня требуют большого количества специалистов в области цифровых технологий. Реализация в регионе проекта "Школы 21" будет значимым событием, и проект поможет региону в подготовке квалифицированных ИТ-кадров. Программа обучения в "Школе 21" занимает в среднем три года. На сегодняшний день "Школа 21" является одним из самых эффективных в части методологии и качества подготовки высококвалифицированных инженеров проект в стране", — подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Целый ряд проектов, которые активно развиваются, внедрены в Самарской области. Регион становится пилотным для реализации проектов Сбера, и сегодня мы делаем еще один шаг по укреплению сотрудничества, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, поблагодарив Германа Грефа за принятое решение. — Это новые рабочие места, это современные технологии. И то решение, которое мы сегодня закрепили в соглашении, конечно, позволит нам на базе современных технологий, уникальных методик обучения подготовить высококлассных специалистов".

Губернатор Самарской области обратил внимание, что сейчас потребность в инженерах в цифровой сфере очень велика. Прежде, чем заручиться поддержкой Сбера, Глава региона лично побывал в "Школе 21", где познакомился с уникальными технологиями, доступными для людей разных возрастов — от вчерашних школьников до людей старшего возраста, которые хотят получить новые знания.

"Это еще один шаг к созданию надежного кадрового резерва, подготовки специалистов и повышению уровня благосостояния жителей Самарской области. Эти уникальные методики подготовки дают возможность в дальнейшем людям получить высокооплачиваемую работу, что очень важно. — подчеркнул Дмитрий Азаров, выразив уверенность, что этот проект, так же, как и другие проекты Сбера, реализованные Самарской области, будет активно развиваться. — Я буду уделять этому личное внимание и чувствую свою ответственность за все инвестиционные проекты в Самарской области. Я чувствую ответственность за то, чтобы они были успешными".

Именно такое пристальное внимание к реализации инвестпроектов со стороны главы региона и позволяет формировать инвестиционный климат, позитивный настрой инвесторов и интерес их к Самарской области. Рост инвестиций за прошлый год составил 22,5%. Это лучший результат среди крупнейших регионов РФ.

Разместить кампус "Школы 21" в Самаре планируется на территории будущего международного межвузовского кампуса IT-направления около стадиона "Солидарность Самара Арена". В вопросе его строительства губернатору Дмитрию Азарову удалось заручиться прямой поддержкой президента РФ Владимира Путина. На недавней встрече с главой государства губернатор представил проект кампуса, и президент страны оформил резолюции по дальнейшей реализации проекта. "Школа 21" станет одной из точек роста и развития межвузовского кампуса.

Сотрудничество Самарской области и Сбербанка также подразумевает совместное развитие профильных образовательных программ, обмен лучшими практиками, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос о размещении "Школы 21" на территории межвузовского кампуса губернатор предварительно обсуждал с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Также Дмитрий Азаров отметил, что в кампусе будет расположен еще один важный для региона проект — центр "Сириус". "У нас может получиться по-настоящему уникальный проект непрерывного высококлассного и высокотехнологичного образования. Уверен, что этот проект будет успешно реализован", — заключил губернатор.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Герман Греф обсудили ряд других совместных проектов, реализуемых в Самарской области. Напомним, что при финансировании Сбербанка компания "ПроШкола" (входит в группу ВЭБ.РФ) по концессии всего построит шесть школ в регионе. Соответствующие соглашения были подписаны в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме, где делегацию возглавлял Дмитрий Азаров. Уже ведется возведение образовательного учреждения в с. Лопатино Волжского района.

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