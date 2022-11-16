Юбилей без отрыва от производства: завод "ОДК-Кузнецов" отмечает 110-летие

В среду, 16 ноября, "ОДК-Кузнецов" отмечает 110-летний юбилей предприятия. Со знаменательной датой в истории завода работников поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, представители Министерства промышленности и торговли России, космонавты, летчики, депутаты, руководители профсоюзных и общественных организаций страны и региона.

Свое поздравление сотрудникам и ветеранам "ОДК-Кузнецов" направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что у предприятия славная, богатая трудовыми свершениями история.

"Во многом благодаря профессионализму и самоотверженности талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов коллектив завода всегда с честью выполнял ответственные государственные задачи, вносил значимый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях - и в Москве, и на новой производственной площадке в Куйбышеве - они надежно обеспечивали авиационными двигателями боевые самолеты Военно-воздушных сил РККА, приближая Победу", - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил вклад и нынешнего поколения заводчан, которые "с полной отдачей широко внедряют передовые идеи и разработки, реализуют перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах Министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний".

Губернатор Самарской области отметил, что в годы Великой Отечественной войны завод внес весомый вклад в Победу, в становление и развитие авиации и космоса. Сотрудникам "ОДК-Кузнецов" есть чем гордиться - и это не только богатое прошлое, но и серьезные успехи последних лет.

"Ветераны завода сохранили производство в сложный период. Я тоже вспоминаю, как 10-15 лет назад приходил на предприятие. Как у самарца, у меня болело сердце за славное предприятие, на котором я проходил практику еще студентом. Здесь текли крыши в цехах, где изготавливалось высокоточное оборудование. Сегодня предприятие по праву переживает второе рождение", - заявил Дмитрий Азаров.

Чтобы успешно решать поставленные государством задачи, на протяжении последних лет в ПАО "ОДК-Кузнецов" проводится масштабная реконструкция производства: капитальный ремонт существующих корпусов, строительство новых, замена оборудования на современное и высокопроизводительное.

ПАО "ОДК-Кузнецов" обеспечено космическими и государственными заказами до 2027 года. Коллективу предприятия в ближайшие годы предстоит решить ключевые задачи, в том числе по созданию двигателей НК-361 для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД", по повышению надежности индустриальных двигателей для ПАО "Газпром". Кроме того, в числе приоритетных целей - развитие новых конструкций для авиационных двигателей большой мощности на базе имеющегося научно-технического задела.

"Такие изменения были бы невозможны без Госкорпорации "Ростех", без внимания руководителя Сергея Викторовича Чемезова, без поддержки Владимира Владимировича Артякова, без постоянного сопровождения всех процессов Александром Викторовичем Артюховым. Я помню, как мы с Александром Викторовичем на начальном этапе модернизации в моем кабинете в два приема высчитывали технологические операции, которые будут оставаться здесь, на Самарской земле, какие будут формироваться на других заводах ОДК как центры компетенций. Александр Викторович меня убедил, что здесь будет прирост рабочих смен, а значит и концентрация уникальных компетенций. И я благодарен, что все происходит так, как мы и договаривались, - сказал глава региона. - Сегодня открываются новые цеха, но на этом развитие предприятия не останавливается. Вы знаете, что на площадке в Управленческом формируются компетенции инженерно-конструкторских кадров ОДК. Это еще одна точка роста для всей губернии".

Долгие годы предприятие укрепляет оборонный комплекс России, вносит вклад в освоение космоса и стратегической авиации. Самарские моторостроители более 60 лет остаются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа "Союз", обеспечивают моторами самолеты дальней авиации ВКС РФ. Более того, 100% пилотируемых российских космических пусков производится с помощью двигателей, сделанных на "ОДК-Кузнецов".

"Я уверен, таких юбилеев мы отметим еще много. Предприятию - жить и развиваться. Сегодня об этом можно сказать с полной уверенностью. И, как обычно, будем отмечать новые победы - по всем фронтам. Сегодня продукция нашего предприятия востребована вновь, как и всегда в сложные переломы истории нашего государства. Уверен, что кузнецовцы сделают все - все для фронта, все для победы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Здесь есть чем гордиться. Это очевидно. Я помню завод пятнадцатилетней давности. Старожилы тоже помнят, что здесь было до того, как он выглядел, как работал. Я скажу так - буквально на энтузиазме, старое станочное оборудование работало на износ. Тем не менее ветераны держали производственную площадку, они работали и производили двигатели. Считаю, что благодаря тем людям, которые в то время здесь работали, сохранилась преемственность, компетенции, которые сегодня крайне востребованы нашей страной. Вы производите двигатели в трех направлениях - это, прежде всего, боевая авиация дальнего действия, космос и Газпром", - добавил Владимир Артяков.

В этом году проведена реконструкция и техническое перевооружение части действующего инструментального производства предприятия. Было приобретено более 30 единиц высокоточного и высокопроизводительного оборудования - шлифовальные, заточные, фрезерные, токарные обрабатывающие центры, электроэрозионное и контрольно-измерительное оборудование.

Инструментальным производством изготавливается штамповая, крупногабаритная, контрольно-измерительная оснастка, специальные шаблоны, стапели, пресс-формы, режущий и измерительный инструмент. Продукция имеет габариты от нескольких миллиметров до двух метров и массу от 100 граммов до нескольких тонн. Номенклатура цеха составляет порядка 1300 единиц продукции в год, внедрение высокоскоростных методов механической обработки металлов и цифровых технологий позволит сократить время изготовления деталей и улучшить их качество.

Возводятся новые корпуса. В этом году завершено строительство сварочного производства, в котором расположилось сразу девять участков. На новом оборудовании осуществляется высокотемпературная пайка в вакууме деталей и сборочных единиц турбины, нанесение керамического слоя теплозащитного покрытия в вакууме на детали турбины, лазерная и конденсаторная сварка. Все оборудование имеет программное управление с пульта оператора с регулировкой режимов и контролем по заданным технологическим параметрам, снабжено газоанализаторами.

В корпусе обрабатывается около 5,5 тысячи деталей и сборочных единиц в год. Новые роботизированные сварочные комплексы позволят увеличить темп выпуска продукции, обеспечить высокий уровень производительности и автоматизации технологических процессов, соответствующих ежегодно растущей производственной программе ПАО "ОДК-Кузнецов", в том числе и по выпуску перспективных изделий.

Завершен второй этап проекта по реконструкции и технического перевооружения корпуса по производству компрессоров авиадвигателей, который включает в себя участки механической обработки деталей, плазменного и детонационного напыления, сварки и контроля качества деталей. Для оснащения 11 производственных участков приобретено 24 единицы оборудования - токарные, шлифовальные, обрабатывающие комплексы, установки упрочняющего плазменного и детонационного напыления, дефектоскопы магнитопорошкового контроля, линия флуоресцентного контроля.

Современное оборудование успешно осваивают молодые специалисты. "Сегодня более 40% сотрудников завода - это молодые люди, даже девушки, которые стоят у станков, делают хорошее, большое и нужное дело для страны. Сюда приходят работать выпускники Самарского и технического университетов, ребята из школ. Уровень заработной платы постепенно поднимается, есть социальный пакет. И я считаю, что это заслуга, прежде всего, коллектива, который сохранил производство, и руководства - Алексея Алексеевича Соболева. Здесь организовано современное производство, применяются новые технологии. И, безусловно, та продукция, те двигатели, которые вы выпускаете, сегодня востребованы везде. Считаю, что в последующие годы модернизация производства обеспечит дальнейший рост производимой продукции", - уверен Владимир Артяков.

Александр Артюхов отметил, что предприятие сегодня находится на подъеме. "Сегодня мы с вами можем гордиться результатами работы не только в советское время, но и нашим настоящим - это масштабная реализация инвестиционной программы, результаты которой мы уже все видим. Выполнение государственного оборонного заказа, это обновление производства, коллектива - это новая страница в жизни нашего завода. Я хотел бы поблагодарить весь коллектив, потому что мы приложили совместные усилия по преобразованию завода, - отметил он вклад всех сотрудников и партнеров компании. - Главное, что у нас с вами прекрасное будущее, над которым мы работаем и реализацию которого приближаем".

Директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Анна Панина выразила уверенность в том, что "ОДК-Кузнецов" и дальше будет обеспечивать тот же стабильный вклад в развитие экономики и промышленности. "Мы по праву гордимся историей, которая стоит за вашими плечами. Мы по праву гордимся яркими страницами вашей биографии и именами ваших создателей, нынешних руководителей", - добавила она и зачитала поздравительный адрес от имени руководства Минпромторга России.

Заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев особо отметил, что 110-летие празднуется открытием новых производств. "Это хорошая сложившаяся традиция. С 2019 года мы ежегодно вводим объекты - по нарастающей. Это позволяет наращивать объем производства, делать так, чтобы на наше предприятие приходила молодежь", - обратился руководитель ко всем сотрудникам предприятия, поблагодарив их за ежедневный труд и вклад в развитие завода.

"Поверив в нас несколько лет назад, решив инвестировать в нашу компанию 40 млрд рублей и не отдавать производство двигателей на другие предприятия ОДК, все дали нам очень большой аванс. Я уверен (и руководители наши подтверждают), что это было не зря. Главное подтверждение - это та продукция, которую мы производим, те двигатели, которые обеспечивают и нашу дальнюю авиацию, и космос, которые, надеюсь, будут десятилетиями эксплуатироваться и в наземном применении. Мы хотим, чтобы имя нашего предприятия и в следующие десятилетия, столетия гордо звучало не только на Самарской земле, но и во всей России и во всем мире", - резюмировал управляющий директор Алексей Соболев.