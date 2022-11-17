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Губернатор Власть и политика

Глава региона обсудил итоги выполнения работ по восстановлению инфраструктуры и соцобъектов Снежного

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 ноября, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с членами правительства региона, представителями министерств по вопросам восстановления инфраструктуры и социальных объектов города Снежное ДНР.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Наш регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу. 

Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем работ по отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

"На протяжении всего периода нашего сотрудничества с Донецкой народной республикой и конкретно городом-побратимом Снежное выполнен значительный объем работ по 82 объектам, нужно подвести итоги и спланировать нашу работу по помощи ДНР на следующий год", - отметил глава региона.

На сегодняшний день по 78 объектам работы полностью завершены и приняты администрацией города. Четыре объекта: амбулатория, музей трудовой и боевой славы, центр культуры и досуга "Снежинка" и школа - находятся в высокой степени готовности. Центр "Снежинка" и музей будут готовы на следующей неделе. В амбулатории продолжаются отделочные работы, текущая готовность объекта - 75%. В данный момент ремонт не мешает оказанию медицинских услуг населению, завершить работы планируется в начале декабря. По школе решается вопрос с устройством водоотлива, но она также функционирует.

Глава региона подчеркнул: чтобы определить требуемый объем помощи, необходимо опираться на официальный запрос со стороны главы Снежного, так как он имеет полную информацию о том, какая помощь требуется городу в 2023 году и какое софинансирование работ идет из различных источников.

"Необходимо также обсудить эти пожелания с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Планирую в ближайшее время лично проинспектировать выполнение всех работ на территории Снежного",- сообщил Дмитрий Азаров.

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