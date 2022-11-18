Более 250 дворников расчищают Новокуйбышевск после снегопада

258 человек и 38 спецмашин в Новокуйбышевске устраняют снежные завалы, сообщает официальный Telegram-канал города.
По состоянию на 9:00 18 ноября задействованы: МБУ "Благоустройство" (дворников — 99 человек, техника — 22 единицы), ООО "Новоградсервис" (дворников — 75 человек, техника — 6 единиц), АО "ЖУК" (дворники — 63 человека, техника — 5 единиц), ООО "МИРТ" (дворников — 21 человек, техника — 1 единица), НМБУ "Центр сервис" (техника — 4 единицы).
На общегородских территориях работы шли всю ночь.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.