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Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил жительниц региона с Днем матери

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем матери.

"Дорогие земляки! Сегодня наша страна отмечает замечательный праздник — День матери, посвященный самому дорогому, любимому, близкому для каждого из нас человеку. Этот праздник появился в Самарской области в 1994 году — 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. И лишь спустя четыре года он обрел статус общероссийского.

Дорогие мамы! Не жалея времени и сил, вы учите нас понимать, что такое хорошо и что такое плохо, быть справедливыми и ответственными, вселяете в нас уверенность в том, что, какие бы испытания ни выпали на нашем жизненном пути, вы всегда будете согревать нас своей любовью, заботой и поддержкой.

Вопросы развития института материнства и детства, укрепления семьи, повышения рождаемости — высшие приоритеты государства, которые находятся под защитой Конституции Российской Федерации и лежат в основе государственной политики. По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина в стране применяются меры государственной поддержки в виде материнского капитала, различных выплат, реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", программа "Десятилетие детства". 

В Самарской области с 2020 г. проводится акция "Подарок новорожденному". Особое внимание уделяется помощи матерям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья и приемных детей. Тысячи семей губернии смогли улучшить финансовое положение с помощью социального контракта. Целый комплекс мер поддержки оказывается семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. В эти нелегкие, судьбоносные для страны времена мы особенно остро сознаем, что высшей доблестью наших матерей и самым трудным испытанием для материнского сердца является воспитание сыновей-героев, с оружием в руках защищающих нашу Родину.

Низкий поклон вам, дорогие наши мамы, за ваш родительский подвиг, за вашу святую любовь, за то, что вы есть! Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого лучшего!", - говорится в сообщении. 

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