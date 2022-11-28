Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба

В понедельник, 28 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба, созданного при правительстве Самарской области в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Участники штаба обсудили вопросы общественной безопасности, охраны объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

"С момента введения режима базовой готовности на территории нашего региона была проведена большая работа по обеспечению общественной безопасности, усилению охраны общественного порядка, охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Было введено круглосуточное дежурство руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Проведены учения, предусматривающие отработку мероприятий в рамках возможного введения различных уровней реагирования. Предприняты меры по социальной поддержке военнослужащих и их семей", - обозначил промежуточные результаты работы оперативного штаба Дмитрий Азаров.

Во время заседания был рассмотрен вопрос привлечения добровольных народных дружин, членов казачьих обществ к оказанию содействия в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. "Безусловно, сейчас такая дополнительная поддержка как никогда важна", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Актуальным остается и вопрос оказания содействия военному комиссариату Самарской области в оцифровке документов воинского учета.

"25 ноября президентом России подписан Указ "О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета". Особо следует отметить, что данный информационный ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на учете и не пребывающих в запасе. До 30 декабря необходимо обеспечить преобразование сведений, которые содержатся в документах воинского учета военных комиссариатов, в электронно-цифровую форму", - отметил губернатор.

В этой связи Дмитрий Азаров поручил ответственным ведомствам скоординировать свою работу в части обмена сведениями по исполнению указа президента.

Кроме того, участники штаба обсудили текущие вопросы подготовки мобилизованных граждан, пребывания их в частях, а также поддержки семей военнослужащих.