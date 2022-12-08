В Самарской области в 2022 г. отремонтировали 712 км дорог

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реализации в Самарской области национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и планам дальнейшего развития дорожно-транспортной сети в регионе. Не первый год благодаря усилиям главы региона по привлечению дополнительной федеральной поддержки и слаженной работе областных властей планы по ремонту и строительству дорог перевыполняются, а ряд инфраструктурных объектов вводится в строй раньше срока.

Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в 2022 г. по итогам реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс — 712 км. Это рекордный показатель. В том числе, в эксплуатацию введено 107 объектов протяженностью 465 км, включая 391 км — автомобильные дороги регионального значения, 57,4 км — ремонт улиц в Самаре, 16,4 км — ремонт улиц в Тольятти. Также по федеральной программе "Мосты и путепроводы" нацпроекта БКД вместе с дорогами обновили 21 искусственное сооружение. По итогам года Самарская область вновь входит в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.

"Искренне благодарю за проделанную работу специалистов дорожного хозяйства, которые своим ударным трудом способствуют достижению целей нацпроекта. Именно профессионализм, ответственность тружеников дорожного хозяйства и позволяет нам достигать таких результатов. Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра, — отметил губернатор Дмитрий Азаров, — В этом залог опережающего развития инфраструктуры, что способствует повышению устойчивости экономики Самарской области, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, а значит — повышению уровня благосостояния жителей региона. Благоприятные инвестиционные условия для развития сферы стройматериалов, внедрения новых технологий, подготовки кадров — все это является эффектами от опережающего развития дорожной инфраструктуры".

Среди ключевых построенных объектов дорожной сети — двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары имеет стратегическое значение для модернизации транспортной сети города и всей области.

"14 октября по развязке было запущено рабочее движение, что стало заметным событием не только для нашего региона, но и страны. Десятки лет люди мечтали, разговоров сколько было, что надо построить. Мы взяли и сделали — быстро, качественно и в кратчайшие сроки", — подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", который входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", готовность объекта составляет 71%.

Работа Самарской области по модернизации дорожно — транспортной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов отмечается на уровне правительства РФ. Это позволяет региону претендовать на значительную поддержку федерального бюджета, в том числе, дополнительную, что в дальнейшем дает возможности для перевыполнения планов модернизации дорожной сети региона и достижения рекордных показателей. Так, на обновление дорожно-транспортной сети Самарской области в 2022 г. было направлено 14 млрд 50 млн руб., в том числе 6 млрд 429 млн руб. — средства федерального бюджета, из которых 3 млрд 965 млн рублей было привлечено регионом дополнительно — в течение года и сверх ранее определенных федеральным центром объемов. Такую серьезную поддержку из федерального бюджета и дополнительные ресурсы на реализацию проектов Самарской области удается получать благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова, качественному и своевременному выполнению проектов и слаженной работе региональной команды.

"Напомню ситуацию 2017 г., когда было много стенаний, что Самарской области денег недодают, некоторые соседние регионы получают гораздо больше. Я тогда сказал: мы должны научиться работать сами, не пенять, что нас обделяют или нас кто-то обходит. Если мы качественно делаем работу, предъявляем результаты жителям Самарской области и уполномоченным федеральным ведомствам, то мы получим поддержку. Как только мы эту работу отстроили в 2018 году, то ежегодно в течение года получаем дополнительные средства", — отметил глава региона.

С 2018 г. на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысяч километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. Уровень нормативного состояния региональных дорог вырос с 27,3% в 2017 году до 44,3% в 2022 году (при плановом значении 43,1%), а Самарско-Тольяттинской агломерации — с 47,1% до 77% (при плановом значении 75%). Нормативное состояние дорог — это залог безопасности дорожного движения. Как отметил Иван Пивкин, в этом году благодаря обновлению дорожной сети на дорогах регионального значения наблюдается снижение количества погибших в ДТП людей — на 31,8%, а в целом по Самарской области — ниже на 6% по сравнению с прошлым годом.

"Результат реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" — это не только привлечение инвестиций, повышение уровня благосостояния жителей, но и, конечно, самый главный эффект — это сохраненная человеческая жизнь. А мы видим эффект — снижение погибших в ДТП, а значит, спасенные жизни", — подчеркнул губернатор.

Вместе с тем, ситуация на отдельных федеральных трассах остается тревожной в части количества ДТП. Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона провести анализ состояния федеральных трасс на территории Самарской области с привязкой к количеству ДТП — с тем, чтобы затем инициировать обсуждение с федеральными ведомствами вопроса проведения ремонтных работ на наиболее проблемных участках.

Отдельно в рамках совещания было рассмотрены результаты работы по обновлению дорожной сети в городах и муниципалитетах. Так Иван Пивкин сообщил, что ежегодно в течение последних 5 лет из регионального бюджета муниципалитетам Самарской области выделяются субсидии в муниципальные дорожные фонды. Общая сумма этих средств за 5 лет составила 29,65 млрд рублей, в том числе Самаре — 9,77 млрд рублей, Тольятти — 5,62 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано и построено более 1226 км дорог местного значения (построено — 22 км, отремонтировано — 1204 км). В том числе, муниципальные районы ремонтируют и благоустраивают центральные улицы сельских поселений, на которых располагаются парки, места притяжения и культурного отдыха граждан, административные здания.

Вместе с тем, как отметил Иван Пивкин, ряд муниципалитетов затягивают сроки завершения работ, не в полной мере реализуют взятые ранее на себя обязательства. Глава региона потребовал от глав муниципалитетов объяснить причины неисполнения планов по обновлению дорожной сети. В частности, критике губернатор подверг глав Камышлинского района и Жигулевска, где планы выполнены только на 72%. Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям муниципалитетов предпринять исчерпывающие меры для исправления ситуации в кратчайшие сроки, а на следующей неделе представить подробный отчет по ситуации.

"Все, что не будет исполнено по этому году, мы будем учитывать при планировании на следующий год. Будем поддерживать те муниципалитеты, где руководители в состоянии организовать работу должным образом и справляться с задачей. Колоссальные деньги выделяются на решение вопросов местного значения, где стопроцентная зона ответственности муниципалитетов. Вы должны все свои намерения реализовывать. Каждый километр приведенной в порядок трассы — это не только экономика, это жизни людей", — сказал Дмитрий Азаров.

Особое внимание губернатор уделил ситуации с ремонтом и содержанием дорог в Самаре. "В этом году из регионального бюджета Самаре было выделено на дороги 1 млрд 792 млн рублей. Но, к сожалению, вопросов в этом году по дорогам в Самаре было много, и по содержанию тоже. Южный мост — все сроки упустили. Никуда не годится. Сейчас это все особенно чувствительно для людей. У них и без того хватает переживаний и забот", — подчеркнул губернатор.

В 2023 г. в Самарской области запланирован ввод 79 объектов протяженностью 223,65 км, в том числе 163,6 км — автомобильные дороги регионального значения (32 объекта, из них 14 мостов), 45,53 км — ремонт улиц в Самаре (41 объект), 11,75 км — ремонт улиц в Тольятти (6 объектов).

"Благодаря слаженной работе региональной проектной команды, контрактация объектов на следующей год выполнена на 89% — 70 объектов из 79. Остальные объекты будут законтрактованы до конца февраля. Контрольная точка завершения конкурсных процедур — 1 апреля 2023 года", — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В следующем году в Самаре начнется строительство важнейших для развития транспортной сети региона объектов: магистрали "Центральная" (конкурсные процедуры завершены, контракт на стадии заключения), улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой (ведется подготовка территории под строительство), 5 и 6 этапов Северного шоссе на территории Красноглинского района Самары и Волжского района (микрорайон "Крутые Ключи"). Из федерального бюджета на 5 этап Северного шоссе привлечены средства в размере 1,2 млрд рублей. Планируется реконструировать важнейшие дороги в Тольятти и Самаре, в частности улицы 22-го Партсъезда в областной столице, которая непосредственно связана с повышением эффекта по разгрузке трафика после появления эстакады на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии.

Как добавил Иван Пивкин, также подготовлена проектная документация на реализацию важных для развития транспортной сети региона инфраструктурных объектов: "При наличии дополнительного финансирования может быть начата реализация проекта реконструкции Обхода Самары и Обводного шоссе Тольятти со строительством транспортных развязок, строительства улицы Липецкой в Самаре, а также 3 этапа Самарского моста, что позволит завершить масштабный проект организации выезда из города в южном направлении".

По информации министра, в этом году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области сформирована пятилетняя программа дорожных работ на период 2023–2027 года. За этот период запланированы работы на 1230 км автомобильных дорог регионального и местного значения, предполагаемый объем финансирования составляет более 73 млрд рублей.

Дмитрий Азаров нацелил областной минтранс, все уполномоченные органы власти, глав муниципалитетов на то, чтобы работы по обновлению дорожной инфраструктуры в следующем году выполнялись качественно и своевременно.

"У нас непростой период, который обязывает нас мобилизоваться в полной мере, чтобы мы выполнили все вовремя и с опережением сроков, как и в предыдущие годы, претендовали на дополнительные федеральные средства уже по ходу исполнения бюджета. Санкционный вызов, с которым столкнулась страна, всех отрасли касается, и развития транспортной инфраструктуры в том числе. Сейчас мобилизация должна быть полная — ни одного отставания — ни по срокам контрактации, ни по выполнению работ. Прошу еще раз все муниципалитеты проанализировать свои планы по развитию транспортной сети, оценить приоритеты, при необходимости с учетом мнения людей скорректировать планы", — поставил задачу губернатор.