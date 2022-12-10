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Власть и политика

Ангела Меркель заявила, что минские соглашения были попыткой "дать Украине время"

БЕРЛИН. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", это позволило стране стать сильнее. Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном интервью газете Die Zeit, пишет ТАСС.

"Минское соглашение 2014 г. было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 гг. — это не современная Украина", — сказала политик.

По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 г. произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 22 февраля заявил, что после признания ДНР и ЛНР минских соглашений больше не существует, но это не вина России. По его словам, минские договоренности были убиты действующими киевскими властями еще задолго до признания народных республик Донбасса.

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