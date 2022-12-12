Дмитрий Азаров передал ключи от квартир детям-сиротам

В понедельник, 12 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от однокомнатных квартир детям-сиротам, а также тем, кто остался без попечения родителей. Молодые люди получили жилье в новых домах ЖК "Рассвет" на 18 км Московского шоссе.
"Новое жилье - это еще один шаг в настоящую самостоятельную жизнь, это шаг в светлое будущее. Теперь вы полноправные хозяева своего жилья. Пусть в ваших домах поселится счастье и радость побед, достижений. Желаю вам добрых человеческих отношений, любви и добра, - обратился к новоселам Дмитрий Азаров. - Каждый год мы увеличиваем темпы предоставления жилья. Уверен, что с накопленными проблемами справимся".
В текущем году Самаре на обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот из областного бюджета было выделено более 1,3 млрд руб., из них 116,6 млн рублей - из бюджета города. На эти средства всего будет приобретено 346 квартир.
Александр Антонов без попечения родителей остался в десятилетнем возрасте. Сначала жил в интернате, потом до совершеннолетия - под опекой старшего брата. Молодой человек окончил Самарский государственный колледж, отслужил в армии, сейчас работает в отряде специального назначения ГУ МВД России по Самарской области "Гром". В очереди на жилье он стоял с 2020 года. В августе этого года Александр женился, до декабря молодожены снимали квартиру, теперь готовятся к переезду.
"Очень рад, что получил квартиру, что теперь не нужно снимать, можно по своему желанию обустроить пространство, чтобы было уютно и комфортно. Квартира просторная, 49 квадратов для однушки - очень хорошо", - рассказал Александр Антонов.
Глава Самары Елена Лапушкина добавила, что после передачи ключей дети-сироты без внимания не останутся. "Мы смотрим жилищные условия, смотрим, как ребята адаптируются к самостоятельной жизни и при необходимости оказываем дополнительную помощь и поддержку", - отметила она.
В каждой квартире сделан чистовой ремонт, установлены все приборы учета и сантехника. Теперь молодые самарцы будут строить свою жизнь в современном жилом комплексе комфорт класса. Рядом есть магазины и торговые центры, школа, детский сад и поликлиника.
"Когда позвонили и сказали, чтобы я приходила за ключами, очень обрадовалась. Квартирой довольна, из окна прекрасный вид. Родные мои - бабушка и младшая сестра - за меня тоже радуются. Надеюсь, что сестренка тоже в будущем получит свою квартиру", - отметила Дарья Дороднева.
Важно отметить, что с 2018 по 2021 годы в Самарской области новое жилье получили 2706 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2022 году квартиры получат всего 867 человек.
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